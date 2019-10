Milano, grazie ad un primo quarto famelico chiusosi sul 23 a 7 sullo Zalgiris Kaunas ,costruisce la prima vittoria in Eurolega e senza non poche difficoltà, porta a casa i 2 punti davanti a quasi 8mila spettatori del Forum di Assago, che soprattutto nel secondo e quarto quarto, hanno provato ogni tipo di emozione al cardiopalmo per via della strepitosa rimonta dei lituani mai domi ed arrendevoli.

Per Coach Ettore Messina buona la prima europea in casa, e anche se dovrà rivedere e correggere i cali di tensione avuti durante il match, la squadra c’è ed è viva e vegeta, e dopo lo spavento o schock della prima giornata in cui venne sconfitta dal Bayern Monaco(78-64) e prima ancora nella prima di campionato quando subì una bruciante ed incredibile disfatta contro Brescia(65-73),l’Olimpia rassicura i suoi innumerevoli supporters di tutta italia(e non solo) ,candidandosi seriamente per uno degli 8 posti che alla fine della regular season la proietteranno nel basket che conta in Europa,da cui manca da un bel po’.



giocate il 10

Risultati: Cska Mosca-bayern Monaco 79-68

stella rossa-Fenerbahce Istanbul 68-56

Asvel Villeurbanne-Panathinaikos Atene 79-78



Real Madrid-Maccabi Tel aviv 86-85

giocate l’11-10-2019



Khimki Mosca-Baskonia Vitoria 79-76



Zenit S.Pietroburgo-Barcellona 63-87

Anadolu Efes Istanbul-Alba Berlino 106-105



Olympiacos Pireo-Valencia 89-63

Ax Armani Milano-Zalgiris Kaunas 85-81 (23-7;20-29;21-23;21-22;)



classifica: pt g v perse punti fatti p.s.

Cska Mosca 4 2 2 0 175 139

Barcellona 4 2 2 0 161 127

Asvel Villeurbanne 4 2 2 0 161 141

k.Mosca 4 2 2 0 168 159

Real Madrid 4 2 2 0 167 162

Alba Berlino 2 2 1 1 190 171

Baskonia Viktoria 2 2 1 1 146 137

O.Pireo 2 2 1 1 152 145

S.R.Belgrado 2 2 1 1 150 143

Pana.Atene 2 2 1 1 165 161

B.Monaco 2 2 1 1 146 143

Anadolu Efes Istanbul 2 2 1 1 170 179

Armani Milano 2 2 1 1 149 159

M.Tel Aviv 0 2 0 2 168 175

Zalgiris Kaunas 0 2 0 2 139 155

Fener.istanbul 0 2 0 2 133 149

Zenit San Pietroburgo 0 2 0 2 128 172

Valencia 0 2 0 2 134 185.

prossimo turno: giovedì 17-10-2019

Cska-Khimki ore 19:00

Zalgiris-Real Madrid ore 19:00

Fenerbahce-Baskonia ore 19:45

Maccabi Tel Aviv-Stella Rossa ore 20:05

Bayern Monaco-Asvel V. ore 20:30

Panathinaikos-Olimpia Milano. ore 20:30.

venerdì 18-10-2019

Olympiacos-Zenit ore 20:30

Barcellona-Alba Berlino ore 21:00

Valencia-Anadolu Efes Istanbul ore 21:00.