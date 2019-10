Belgio-San Marino streaming gratis e diretta tv Qualificazioni Euro 2020, dove vedere il match 10 ottobre

Belgio-San Marino, test proibitivo per gli ospiti. I diavoli rossi di Martinez sono a punteggio pieno nel proprio raggruppamento con sei vittorie su sei ed un vantaggio enorme sulle altre square. I belgi sono una macchina da reti e nelle ultime due sfide in trasferta hanno vinto con quattro gol di scarto. La qualificazione dovrebbe arrivare contro la squadra del piccolo stato che ha il solo obiettivo di contenere il passivo in terra belga. I sanmarinesi hanno zero punti in classifica con sei sconfitte, zero gol segnati e ventotto subiti. Il match Belgio-San Marino, valevole per la settima giornata del gruppo I delle qualificazioni a Euro 2020, si gioca giovedì 10 ottobre alle ore 20.45 nello stadio Re Baldovino di Bruxelles. Le due squadre si sono già affrontate un mese fa in terra sanmarinese con il risultato di 0-4 per i rossi con la doppietta di Batshuayi e le reti di Mertens e Chadli.

Dove vedere Belgio-San Marino, diretta tv e streaming

Il match Belgio-San Marino non sarà trasmesso in diretta tv in chiaro sulle reti italiane. Gli appassionati residenti nel piccolo stato, nelle Marche e in Emilia Romagna potranno seguire il match in diretta su San Marino RTV, canale 73 digitale terrestre. Per gli altri si consiglia di consultare le dirette in tempo reale realizzate da diversi siti.