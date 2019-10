Benevento-Perugia streaming e diretta tv, dove vedere Serie B sabato 19 ottobre

Il Benevento di Filippo Inzaghi non può permettersi di fallire nella prossima giornata di Serie B 2019/20. I giallorossi sono al comando del campionato ma hanno il fiato sul collo da parte di Crotone, Empoli, Salernitana e Perugia. Tutte a un punto dalla vetta. Il match di sabato è uno scontro al vertice e la squadra di Inzaghi se la vedrà proprio con il Perugia. Gli umbri sanno benissimo che c’è in palio il primo posto: il Grifo viene da una vittoria striminzita contro il Pisa per 1-0, firmata da Iemmello, capocannoniere con 7 reti assieme a Marconi del Pisa. Il bomber perugino però non avrà vita semplice dato che il Benevento ha in questo momento una retroguardia di tutto rispetto, nonché la migliore del torneo con sole 3 reti subite. Un match senza dubbio da seguire e che potrebbe consolidare il primato per gli uomini di Inzaghi, ma anche consegnare la vetta al Perugia che consentirebbe alle inseguitrici di superare la capolista. Calcio d’inizio ore 18, sabato 19 ottobre.

Benevento-Perugia streaming e diretta tv, dove vedere il match sabato 19 ottobre

La partita Benevento-Perugia, valida per l’ottava giornata di Serie B, in programma sabato 19 ottobre alle ore 18, sarà trasmessa in streaming su DAZN. Il match sarà dunque visibile su computer, smartphone, smart tv e tablet. La partita sarà disponibile per lo streaming anche su Rojadirecta, ma non consigliamo la visione del match su questo portale dato che è non legale. Buon divertimento!