Brasile-Nigeria streaming gratis e diretta tv, dove vedere amichevole 13 ottobre

Brasile-Nigeria, second test asiatico per i verdeoro. La nazionale di Tite è reduce dal pareggio 1-1 contro il Senegal nel match di giovedì 10 ottobre. Una prodezza di Firmino non è bastata per regalare il successo ai sudamericani che sono stati raggiunti a fine primo tempo da un rigore realizzato da Diedhiou. Neymar e compagni non vincono da quattro gare ufficiali e, dopo due pareggi e una sconfitta contro il Perù, vogliono riprendere la strada del successo in attesa dell’inizio delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Le superaquile africane allenate dal tedesco Rohr hanno pareggiato nell’ultimo test contro l’Ucraina dopo essersi classificate al terzo posto nella Coppa d’Africa 2019. Il match Brasile-Nigeria, valevole come incontro amichevole, si gioca domenica 13 ottobre alle ore 14.00 nel National Stadium di Singapore. L’unico precedente tra le due squadre risale al 11 giugno 2003 con il risultato di 3-0 per i brasiliani. Probabile turnover per Tite con possibile partenza dal primo per Gabriel Barbosa.

Dove vedere Brasile-Nigeria, diretta tv e streaming amichevole

Il match Brasile-Nigeria, amichevole preparatoria alle qualificazioni ai mondiali 2022, non sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming sul territorio italiano. Per gli appassionati che hanno l’intenzione di seguire la sfida si consiglia di consultare le dirette live in tempo reale presenti sul web.