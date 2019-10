Brasile-Senegal streaming e diretta tv, dove vedere amichevole giovedì 10 ottobre

Il Brasile di Neymar si appresta ad affrontare il Senegal in amichevole questo giovedì, e la partita potrebbe essere storica per l’attaccante del PSG. Dopo un anno turbolento, tormentato da infortuni e casi extra calcistici, Neymar si sta riscattando a suon di gol con il PSG e vuole proseguire anche in nazionale. L’ex Barcellona avrà una grande chance giovedì di entrare nella storia: qualora realizzare anche una sola rete, O’Ney raggiungerebbe Ronaldo al secondo posto nella classifica dei goleador più prolifici della Selecao, con 62 reti. L’obiettivo del classe 1992 è quello di superare il re del calcio brasiliano: Pelè, primo assoluto a quota 77 reti. Il record di gol non è insormontabile e Neymar potrebbe mettere nel mirino Pelè già da giovedì. Il Senegal non sembra essere un avversario temibile, anche se la selezione africana conta una finale di Coppa d’Africa 2019, persa in finale contro l’Algeria di Bennacer. Calcio d’inizio ore 14, giovedì 10 ottobre.

Brasile-Senegal, streaming e diretta tv, dove vedere amichevole 10 ottobre

L’amichevole Brasile-Senegal, in programma giovedì 10 ottobre alle ore 14, non sarà trasmessa in diretta tv e nemmeno in diretta streaming in Italia. Consigliamo agli utenti di visitare i siti web delle due selezioni i quali potrebbero trasmettere lo streaming del match. Qualora ci fossero delle notizie in merito alla diretta tv e streaming della partita, ve le comunicheremo qui su SuperNews.