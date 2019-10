Brescia-Inter streaming gratis e diretta TV Serie A, dove vedere il match oggi dalle 21

Brescia-Inter, i nerazzurri cercano il successo esterno contro Balotelli. Gli uomini di Antonio Conte sono reduci dal pareggio casalingo 2-2 contro il Parma che ha lasciato l’amaro in bocca per aver fallito il sorpasso sulla Juventus, fermata sul pari dal Lecce. I nerazzurri sono rimasti al secondo posto in classifica con 22 punti in nove giornate e a meno uno proprio dai bianconeri di Sarri. Ora saranno attesi da due partite in trasferta contro il Brescia e il Bologna dove l’obiettivo è non lasciare per strada altri punti. Le rondinelle hanno perso 3-1 contro il Genoa nell’ultimo turno e sono sprofondati al penultimo posto in graduatoria con sette punti anche se con un incontro da recuperare contro il Sassuolo. Il match Brescia-Inter, valevole come anticipo infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie A 2019/20, si gioca martedì 29 ottobre alle ore 21.00 nello stadio Rigamonti della città lombarda. Nei 22 precedenti tra le due squadre in Serie A, si registrano ben 11 pareggi,8 successi nerazzurri e 3 vittorie delle rondinelle.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BRESCIA-INTER

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Gastaldello, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Ayé, Al. Donnarumma.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martínez

Segui il live di Brescia-Inter sul sito

Dove vedere Brescia-Inter, diretta tv e streaming

Il match Brescia-Inter sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A HD e Sky Calcio 1 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.