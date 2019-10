Brescia-Sassuolo a rischio rinvio: gli aggiornamenti sulla decisione della Lega Calcio

Brescia-Sassuolo gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A è a forte rischio rinvio. Le due compagini avrebbero dovuto sfidarsi allo stadio Mario Rigamonti di Brescia venerdì 4 ottobre alle ore 20:45, tuttavia si attende la decisione ufficiale della Lega Calcio in merito al rinvio della gara.

BRESCIA-SASSUOLO A RISCHIO RINVIO: GLI AGGIORNAMENTI

Intanto, in vista di Brescia-Sassuolo, già sono state annullate le conferenze stampa di Eugenio Corini e Roberto De Zerbi, inizialmente previste per oggi: rispettivamente alle ore 12 e alle ore 13. Dunque, la morte del patron del Sassuolo Giorgio Squinzi ha decisamente cambiato i piani delle due società. I neroverdi avrebbero chiesto ufficialmente il rinvio del match, che si sarebbe giocato a poche ore di distanza dai funerali dell’ormai ex patron del Sassuolo, previsti per domani pomeriggio. Tuttavia, la decisione finale spetterà alla Lega Calcio.

Da capire, in caso di rinvio, se il match si disputerà domenica o più avanti, magari dopo la sosta per le nazionali, Intanto, il comune di Sassuolo ha anche annunciato che proclamerà una giornata di lutto cittadino in concomitanza con il funerale e la Lega calcio, attraverso un comunicato ufficiale, ha disposto l’osservanza di un minuto di raccoglimento su tutti i campi nel corso della giornata di campionato prevista per il week end, in ricordo di Giorgio Squinzi.