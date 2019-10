Bulgaria-Inghilterra streaming e diretta tv, dove vedere Qualificazioni a Euro 2020 lunedì 14 ottobre

La pessima prestazione fornita dall’Inghilterra di Southgate contro la Repubblica Ceca nelle qualificazioni a Euro 2020, ha proprio sorpreso tutti nel Gruppo A. Il 2-1 ha consentito ai cechi di agganciare gli inglesi al primo posto nel girone, rimettendo in corsa il Kosovo che è a -4 dagli inglesi e dalla Repubblica Ceca. L’obiettivo per l’Inghilterra è quello di rialzarsi molto rapidamente e una vittoria in casa della Bulgaria sarebbe l’ideale per allontanare eventuali spettri catastrofici. I bulgari hanno disputato un girone deludente essendo all’ultimo posto con soli 3 punti. La vittoria inglese pare dunque più che scontata, ma Southgate è alla ricerca non solo della vittoria ma anche dell prestazione. Il gioco mostrato in campo contro la Repubblica Ceca ha lasciato a desiderare e i tifosi dei tre leoni si aspettano molto di più.

Dopo l’ottimo Mondiale disputato in Russia, l’Inghilterra è certamente tra le favorite per la vittoria finale di Euro 2020, ma per portare a casa il trofeo serve solidità e bel gioco. Questo è ciò che vuole Southgate. Calcio d’inizio ore 20:45, lunedì 14 ottobre.

Bulgaria-Inghilterra streaming e diretta tv, dove vedere il match lunedì 14 ottobre

Il match Bulgaria-Inghilterra, valido per la qualificazione a Euro 2020 e in programma lunedì 14 ottobre alle ore 20:45, non sarà visibile in diretta tv su nessuna emittente televisiva italiana. Al momento non è prevista nemmeno lo streaming del match. Consigliamo agli appassionati di calcio di visitare le pagine Facebook e Twitter delle due nazionali, le quali potrebbero trasmettere il match in streaming.