Bundesliga, molto equilibrio e incertezza al vertice della classifica: il punto della situazione

Dopo la breve parentesi di coppa, la massima competizione tedesca ritorna e con essa, torna anche l’incredibile e spettacolare corsa al primo posto, in uno che, almeno al momento, si può considerare uno tra i campionati più equilibrati in Europa. In Bundesliga infatti al momento ci sono ben otto squadre in soli quattro punti e tra queste compagini vi sono molte sorprese.

Prima fra tutte è il Borussia Monchengladbach, attualmente primo a 19 punti, sicuramente è da considerare che è stata una squadra che negli ultimi anni si è contraddistinta per un gioco offensivo, spettacolare e che dà molto spazio ai giovani ma nessuno alla vigilia di questo campionato avrebbe mai immaginato di trovarsi ormai ad inizi Novembre con i bianconeri al primo posto in classifica. A solo un punto di distacco vi è il Bayern di Kovac che, dopo un inizio di stagione complicato, sembra aver ripreso a macinare gioco e risultati con un Lewandowsky in splendida forma. A chiudere la zona Champions League vi sono due sorprese assolute come il Friburgo (17 punti con già 5 vittorie ottenute in nove partite

disputate) e il Wolfsburg (17 punti totalizzati senza perdere nemmeno un partita).

Insomma quest’anno la Bundesliga sembra essere un campionato equilibrato, spettacolare e che potrebbe riservare delle sorprese importanti in merito a chi alzerà il trofeo a fine stagione.

La decima giornata della Bundesliga inizierà nella serata di Venerdì con l’anticipo previsto alle ore 20.30 tra l’Hoffenheim e il Paderborn. La squadra di casa arriva a questo match dopo che ha infilato ben tre vittorie di fila nelle ultime tre giornate e affronterà una compagine che invece, solo nella scorsa settimana, ha vinto per la prima volta quest’anno nella massima competizione calcistica tedesca.

Il decimo turno del campionato tedesco entra nel vivo nella giornata di Sabato 2 Novembre con ben sei partite in programma di cui ben cinque sono previste alle ore 15.30: Werder Brema vs Friburgo, Borussia Dortmund vs Wolfsburg, Frakfurt vs Bayern Monaco, Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach e Lipsia vs Magonza.

Tra le partite sopracitate merita particolare attenzione la sfida tra i ‘gialloneri’ del Borussia Dortmund e i ‘lupi’ del Wolfsburg, in uno scontro molto delicato per le zone alte della classifica.

Alle ore 18.30 della stessa giornata di Sabato scenderanno in campo Herta Berlino e l’Herta, in una partita che va al di là della posta in palio dei tre punti, è un match dove la rivalità sportiva e lo spettacolo valgono il prezzo del biglietto.

Nella giornata di Domenica invece sono previste solamente altre due partite: Fortuna Düsseldorf vs Colonia (15.30) e Augusta vs Schalke (18.00)

Per ciò che concerne il match che si giocherà alle ore 15.30 della Domenica, è un vero proprio scontro salvezza tra due compagini che, almeno per il momento, non hanno espresso un buon calcio e sono alla disperata ricerca di punti chiave per il proseguo della stagione.

Alle ore 18.00 invece lo Schalke ha l’occasione concreta di rientrare nella ‘Zona Europa League’ vincendo contro un Augusta che nell’ultima giornata di campionato è risucito a portare a casa un punto molto importante in casa del Wolfsburg.