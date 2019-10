CAGLIARI-SPAL FORMAZIONI: PARTITA APERTISSIMA PER LA SALVEZZA – Uno dei match più interessanti di questa ottava giornata di campionato andando ad analizzare classifica e posta in palio. Da una parte c’è il Cagliari di Rolando Maran che in sette partite ha perso solo due volte ed è incollato al treno europeo (a soli cinque punti dalla Champions League); dall’altra c’è la Spal di Leonardo Semplici che dopo la vittoria contro il Parma in casa vuole tentare un colpo esterno per allontanarsi dalla zona retrocessione. Si prospetta una grande battaglia calcisticamente parlando. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Cagliari-Spal.

CAGLIARI-SPAL FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

I padroni di casa scenderanno in campo con il classico 3-4-1-2 con Nainggolan a supporto di Cerri (che sostituisce l’infortunato Joao Pedro) e Simeone. Centrocampo composto da tre pedine: più precisamente da Nandez, Cigarini e Rog. Chiavi della difesa a Pisacane, Ceppitelli, Cacciatore e Pellegrini. La Spal opterà per un 3-5-2 con Andrea Petagna e Sergio Floccari a comporre l’attacco ferrarese. Centrocampo molto abbondante con Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic e Reca.

CAGLIARI-SPAL FORMAZIONI

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.