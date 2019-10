Catania-Picerno streaming e diretta Tv Serie C: dove vedere il match del 13/10

VERSO CATANIA-PICERNO

Domenica 13 ottobre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la nona giornata del campionato di Serie C girone C tra Catania-Picerno. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Angelo Massimino di Catania. Gli etnei sono reduci da ben due sconfitte nelle ultime due giornate di campionato. La squadra di mister Andrea Camplone, infatti, ha perso in trasferta per 1-0 contro la Reggina ed ha perso sempre in trasferta per 3-2 contro la Ternana. Il Picerno, invece, è reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due gare di campionato. La squadra del patron Rocco Venetucci, infatti, ha perso in casa per 1-0 contro il Bari ed ha pareggiato in trasferta per 2-2 contro il Bisceglie.

Ha già preso il via la prevendita dei biglietti per assistere alla sfida Catania-Picerno, in programma domenica 13 ottobre alle ore 15,00 al “Massimino”. Questi i prezzi dei tagliandi:

Curve € 12

Tribuna B € 18

Tribuna A € 25

Tribuna Elite € 55

Settore Ospiti € 12 – I tagliandi validi per l’accesso al Settore Ospiti saranno in vendita fino alle ore 19.00 di sabato 12 ottobre.

CATANIA-PICERNO: STREAMING E DIRETTA TV

Catania-Picerno in programma domenica 13 ottobre alle ore 15:00 sarà visibile in diretta esclusiva su Eleven Sports. La sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie C potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Una volta scaricata l’applicazione basterà registrarsi e decidere se acquistare il ticket dal costo di 3,90 euro, con il quale si potrà seguire il match in programma.