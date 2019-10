Cavese-Casertana. Alle ore 17.30 sul neutro del ‘Romeo Menti’ di Castellamare di Stabia la Cavese di mister Salvatore Campilongo ospita la Casertana di mister Ciro Ginestra nel derby tutto campano di giornata, match valido per la 10.a giornata del campionato di Serie C, girone C. Questo derby campano sarà vietato ai tifosi ospiti. I padroni di casa occupano la 13.a posizione in classifica e dopo 9 giornate hanno raccolto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte) e giungono a questo match dopo l’importante vittoria esterna 0-1 contro il Rende. Gli ospiti, invece, occupano la 10.a posizione in classifica con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte) e vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Sicula Leonzio. Nelle fila della Cavese non ci sarà il difensore Lino Marzorati, infortunatosi domenica scorsa, infatti l’esito degli esami hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale sinistro, da valutare il recupero. Resta da valutare anche il rientro in campo di Luca Lulli, il quale si è procurato un infortunio accidentale e ha svolto una visita precauzionale in Ospedale. Negli ospiti non è ancora tornato in gruppo Antonio Floro Flores, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti circa il suo futuro: “Non sono intenzionato a lasciare il calcio per il momento, ma questo mio desiderio non ha niente a che vedere con i soldi. Da questo momento in poi finchè non rientrerò a disposizione, non prenderò lo stipendio. Sono qui alla Casertana perchè sono affezionato a questo gruppo e per questo motivo non prenderò lo stipendio finchè non gioco” (fonte: tuttoc.com). Cavese-Casertana sarà arbitrata dal signor Valerio Maranesi di Ciampino, coaudiuvato dai signor Gaetano Massara di Reggio Calabria e Roberto Terenzio di Cosenza.

Cavese-Casertana, come seguire il match in tv e streaming

Cavese-Casertana non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.