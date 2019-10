Cittadella-Cosenza streaming e diretta Tv Serie B: dove vedere il match del 18/10

VERSO CITTADELLA-COSENZA

Venerdì 18 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B Cittadella-Cosenza. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato cadetto. I toscani, infatti, hanno vinto per 1-0 in trasferta contro la Juve Stabia ed hanno vinto sempre in trasferta per 2-0 contro la Cremonese. Il Cosenza, invece, è reduce da due pareggi nelle ultime due gare stagionali. La squadra di mister Piero Braglia, infatti, ha pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Frosinone ed ha pareggiato sempre per 1-1 in casa contro il Venezia.

La passata stagione entrambe le volte ha prevalso 2-0 la squadra di casa, che nel computo totale di sei incroci ha prevalso ben cinque volte (quattro senza concedere gol). Di vittorie in valore assoluto invece ne ha conseguite di più il Cosenza, 4 contro 2.

