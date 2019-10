Cittadella-Livorno streaming e diretta tv, dove vedere Serie B martedì 29 ottobre

Al momento gli uomini di Venturato sono all’ottavo posto assieme al Pescara, che gode di posizione migliore per via della differenza reti. Un match dunque di rilevante importanza per entrambe le squadre, anche se gli obiettivi al momento sono diametralmente opposti. Calcio d’inizio ore 21, martedì 29 ottobre.

Cittadella-Livorno streaming e diretta tv, dove vedere match Serie B martedì 29 ottobre

Il match Cittadella-Livorno, valido per la 10a giornata di Serie B 2019/20, sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma tv DAZN, a partire dalle ore 21, martedì 29 ottobre. DAZN mette pure a disposizione l’applicazione che permette di gustarsi il match dal proprio smartphone, tablet o pc. Buona visione!