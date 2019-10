Se da una parte Tuchel può sorridere per aver ritrovato Kylian Mbappe, non può fare altrettanto per l’ennesimo stop di Neymar. Il calciatore brasiliano del PSG dovrà stare fuori per almeno un mese per via di un problema muscolare rimediato in nazionale durante l’amichevole contro la Nigeria. E pensare che era tutto pronto per il suo ritorno in Champions League tra le fila dei parigini, domani contro il Club Brugge. Appuntamento quindi rinviato per O’Ney, costretto a gustarsi il match dalla tribuna. La partita non sarà delle più semplici per i francesi: i belgi sono clamorosamente al secondo posto nel Gruppo A con due punti, che equivalgono a due pareggi contro Galatasaray e Real Madrid, ferme con un solo punto in due giornate.

Il PSG può godersi il primo posto in solitaria con 6 punti. Punteggio pieno che non deve far rialzare troppo Mbappe e compagni data la grande caparbietà e spietatezza in zona gol messa dal Club Brugge, capace di andare sul 2-0 al Bernabeu contro il Real di Zidane. Calcio d’inizio martedì 22 ottobre, ore 21.

Club Brugge-PSG streaming e diretta tv, dove vedere Champions League 22 ottobre

Il match di Champions League valido per il Gruppo A, Club Brugge-PSG, sarà trasmesso in diretta tv su Sky che ha l’esclusiva per la Champions League. Il match sarà visibile in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati Sky così come nella nuova piattaforma streaming NOW TV. Buon divertimento!