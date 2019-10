Como-Giana Erminio streaming e diretta Tv Serie C: dove vedere il match del 5/10

VERSO COMO-GIANA ERMINIO

Sabato 5 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C girone A Como-Giana Erminio. Le due compagini si sfideranno allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. I padroni di casa si avvicinano alla gara reduci da due pareggi nelle ultime due giornate di campionato. La squadra di mister Banchini ha pareggiato, infatti, in casa contro l’Arezzo per 0-0 ed ha pareggiato anche in trasferta per 1-1 contro l’Olbia. La Giana Erminio, invece, si avvicina alla sfida reduce da due pesanti sconfitte. Infatti, i ragazzi di mister Cesare Albé, subentrato a Maspero, hanno perso per 4-0 in trasferta contro l’Alessandria ed hanno perso per 3-1 in casa contro il Pontedera.

Sarà Francesco Luciani di Roma 1, con l’assistenza di Stefano Lenza di Firenze e Rosario Caso di Nocera Inferiore, l’arbitro che dirigerà Como-Giana Erminio di sabato 5 ottobre, in programma alle ore 20.45 e valida per l’anticipo dell’8ª giornata di campionato.

COMO-GIANA ERMINIO: STREAMING E DIRETTA TV

Como-Giana Erminio in programma sabato 5 ottobre alle ore 20:45 sarà visibile in diretta esclusiva su Eleven Sports. La sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Una volta scaricata l’applicazione basterà registrarsi e decidere se acquistare il ticket dal costo di 3,90 euro, con il quale si potrà seguire il match in programma.