Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 10.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 10.a giornata. Campionato pronto nuovamente per la disputa della 10.a giornata di Serie A, secondo turno infrasettimanale di questa stagione 2019-2020. Il turno si aprirà martedì 29 ottobre con i due anticipi: Parma-Verona alle ore 19 e Brescia-Inter alle ore 21. Gran parte della 10.a giornata verrà disputata mercoledì 30 ottobre, aprirà alle ore 19 il match più interessante di questa giornata: Napoli-Atalanta. Alle ore 21 sono 6 i match in programma: Cagliari-Bologna; Juventus-Genoa; Lazio-Torino; Sampdoria-Lecce; Sassuolo-Fiorentina e Udinese-Roma. Giovedì 31 ottobre chiude il programma della 10.a giornata di Serie A, Milan-Spal. Dopo i consigli della 9.a giornata, ecco i consigliati per il turno infrasettimanale.

Consigli Fantacalcio, portieri: ‘outsider’ Sepe



Consigli Fantacalcio. Nei due anticipi del martedì è preferibile schierare Sepe in Parma-Verona, l’estremo difensore dei ducali potrebbe anche ottenere il clean-sheet al Tardini; in Brescia-Inter Handanovic è reduce da due reti, dunque in caso di emergenza si può schierare il portiere sloveno. In Napoli-Atalanta di mercoledì alle ore 19 rientra Meret nel Napoli ma data l’espolosività dell’attacco dei bergamaschi, avendo altre alternative tra i pali, si potrebbe optare per altre scelte; mentre meglio non schierare Gollini al ‘San Paolo’. Ecco le migliori scelte delle gare delle ore 21: Olsen in Cagliari-Bologna è da schierare assolutamente, il portiere svedese può fare bene dinanzi al proprio pubblico; in Juventus-Genoa sarà Buffon a scendere in campo ed è obbligatorio o quasi schierarlo; in Lazio-Torino meglio schierare Strakosha rispetto a Sirigu; in Sampdoria-Lecce ci potrebbe essere il riscatto di Audero; in Udinese-Roma meglio evitare senza dubbio Musso, è preferibile schierare Pau Lopez; in Sassuolo-Fiorentina Consigli è preferibile rispetto a Dragowski. In Milan-Spal di giovedì sera Donnarumma assolutamente da schierare.

Consigliati: Sepe (Parma); Handanovic (Inter); Olsen (Cagliari); Buffon (Juventus); Strakosha (Lazio); Audero (Sampdoria); Pau Lopez (Roma); Consigli (Sassuolo); Donnarumma (Milan).

Consigli Fantacalcio, difensori: Iacoponi e Dermaku, piacevoli scoperte



Consigli Fantacalcio. Passando alla difesa, nel Parma non ci sarà Bruno Alves ma la difesa duvale ha fatto bene contro l’Inter, dunque i due difensori del Parma consigliati sono i due centrali, Iacoponi e Dermaku; negli scaligeri si può schierare Faraoni. In Brescia-Inter nei nerazzurri potrebbe rifiatare Skriniar, dunque la scelta migliore sembrerebbe essere De Vrij, nelle ‘rondinelle’ meglio non rischiare. Napoli-Atalanta di mercoledì alle ore 19 è la gara più importante dell’intera 10.a giornata, dunque i due consigliati per questo match sono Koulibaly e Gosens, che gioca sulla linea dei centrocampisti. I consigliati delle gare ore 21 sono: Pisacane; Bani; Acerbi; Murru; Calderoni; Romagna; Dalbert e Kolarov. Passando a Milan-Spal di giovedì sera l’unica scelta migliore è Theo Hernandez, a segno contro la Roma all’Olimpico.

Consigliati: Iacoponi, Dermaku (Parma); De Vrij (Inter); Koulibaly (Napoli); Gosens (Atalanta); Pisacane (Cagliari); Bani (Bologna); Acerbi (Lazio); Murru (Sampdoria); Calderoni (Lecce); Romagna (Sassuolo); Dalbert (Fiorentina); Kolarov (Roma); Theo Hernandez (Milan).

Consigli Fantacalcio, centrocampisti: Zaniolo ritrovato



Consigli Fantacalcio. A centrocampo iniziano i primi seri dubbi per i nostri fantallenatori. In Parma-Verona non si può lasciare fuori il talento cristallino di Kulusevski, grande prova per lui anche a ‘San Siro’ contro l’Inter; nel Verona fondamentale il rientro in mezzo al campo di Miguel Veloso. Passando a Brescia-Inter Tonali e Romulo potrebbero essere due centrocampisti da schierare non come primissime scelte; nei nerazzurri meglio lasciare fuori Brozovic, sottotono contro il Parma, ed inserire Barella. In Napoli-Atalanta, tra gli azzurri Fabian Ruiz è da schierare titolare; nei bergamaschi uno a sceltra tra De Roon e Freuler è da schierare. Ecco le scelte migliori per le gare delle ore 21: in Cagliari-Bologna uno tra Nainggolan, Rog e Nandez è da schierare, nei felsinei occhio a Svanberg; in Juventus-Genoa uno tra Khedira e Matuidi nei bianconeri, nei liguri Schone; in Lazio-Torino sono tante le alternative, come Milinkovic e Luis Alberto per i laziali, mentre nei granata si possono schierare Laxalt e Verdi; in Sampdoria-Lecce la scelta migliore potrebbe essere Jankto, nei salentini occhio al rigorista Mancosu; in Sassuolo-Fiorentina si può schierare uno tra Obiang o Traorè per i neroverdi, mentre nei viola non ci sarà lo squalificato Ribery, dunque si possono schierare Pulgar, Chiesa e Castrovilli; in Udinese-Roma si possono schierare De Paul per i friulani, mentre nei giallorossi Veretout e Zaniolo. Infine nel posticipo del giovedì sera, Milan-Spal, la scelta migliore è il rossonero Calhanoglu, ma occhio a Kurtic nei ferraresi, a segno contro il Napoli.

Consigliati: Kulusevski (Parma); Miguel Veloso (Verona); Tonali, Romulo (Brescia); Barella (Inter); Fabian Ruiz (Napoli); De Roon o Freuler (Atalanta); Nainggolan, Rog o Nandez (Cagliari); Svanberg (Bologna); Khedira o Matuidi (Juventus); Schone (Genoa); Milinkovic e Luis Alberto (Lazio); Laxalt e Verdi (Torino); Jankto (Sampdoria); Mancosu (Lecce); Obiang o Traorè (Sassuolo); Pulgar, Chiesa e Castrovilli (Fiorentina); De Paul (Udinese); Veretout, Zaniolo (Roma); Calhanoglu (Milan); Kurtic (Spal).

Consigli Fantacalcio, attaccanti: primo gol per Quagliarella?



Consigli Fantacalcio. Passando agli attaccanti, nei due anticipi del martedì si può schierare Gervinho in Parma-Verona; mentre in Brescia-Inter si può schierare Balotelli per i padroni di casa, mentre nei nerazzurri sia Lautaro che Lukaku sono scelte affidabili. In Napoli-Atalanta l’unico certo di giocare dal 1′ minuto negli azzurri è Insigne, mentre nei bergamaschi sia Ilicic che Muriel si possono schierare. Passando alle gare delle ore 21, ecco le scelte migliori: Joao Pedro per il Cagliari; in Juventus-Genoa rientra Ronaldo nei bianconeri, mentre Dybala è in vantaggio su Higuain, nei liguri si può tentare la ‘sorpresa’ Kouamé; in Lazio-Torino non dovrebbe giocare Correa nei biancocelesti a favore di Caicedo, mentre Immobile non si può lasciare fuori, nei granata Belotti; in Sampdoria-Lecce potrebbe arrivare la prima rete di Quagliarella; in Sassuolo-Fiorentina si possono schierare sia Berardi che Caputo nei neroverdi; in Udinese-Roma le scelte migliori sono Okaka per i friulani e Dzeko per i giallorossi. Giovedì sera in Milan-Spal occhio al ballottaggio Leao-Piatek, mentre negli ‘estensi’ si potrebbe schierare Petagna.

Consigliati: Gervinho (Parma); Balotelli (Brescia); Lautaro, Lukaku (Inter); Insigne (Napoli); Ilicic, Muriel (Atalanta); Joao Pedro (Cagliari); Ronaldo (Juventus); Kouamé (Genoa); Immobile (Lazio); Belotti (Torino); Quagliarella (Sampdoria); Berardi, Caputo (Sassuolo); Okaka (Udinese); Dzeko (Roma); Leao o Piatek (Milan); Petagna (Spal).