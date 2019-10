Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 8.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 8.a giornata. Ritorna il campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali che lasciato numerosi strascichi in ottica infortuni. Il turno di campionato si aprirà sabato con i 3 anticipi: alle ore 15 apre Lazio-Atalanta, in programma allo stadio ‘Olimpico’, poi sarà la volta del Napoli che alle ore 18 ospiterà il Verona ed infine alle ore 20.45 la Juventus all’ ‘Allianz Stadium’ attende la visita del Bologna. Domenica alle ore 12-30 è in programma il ‘lunch match’ Sassuolo-Inter, alle ore 15 si giocheranno Cagliari-Spal, Sampdoria-Roma e Udinese-Torino; alle ore 18 allo stadio ‘Tardini’ il Parma ospita il Genoa, mentre il posticipo domenicale è in programma a ‘San Siro’, ovvero Milan-Lecce con l’esordio di Pioli sulla panchina rossonera. Lunedì sera chiuderà il turno il ‘monday night’ in programma allo stadio ‘Rigamonti’, Brescia-Fiorentina.

Consigli Fantacalcio, portieri: Meret e Szczesny possibili clean-sheet



Consigli Fantacalcio. Lazio-Atalanta è il primo anticipo di questo turno di campionato e l’estremo difensore consigliato è Strakosha, considerando che il numero 1 biancoceleste gioca in casa. In Napoli-Verona la scelta è Meret con la possibilità che l’ex portiere della Spal non subisca goal ed infine in Juventus-Bologna Szczesny è da schierare, anche il polacco potrebbe ottenere il clean-sheet contro i felsinei. Passando al ‘lunch match’ Sassuolo-Inter, per i nerazzurri il Mapei Stadium è stato spesso e volentieri uno stadio indigesto ma Handanovic è da schierare. Nelle gare delle ore 15 si può schierare Olsen in Cagliari-Spal, lo svedese sta mettendo alle spalle il periodo negativo di Roma, in Udinese-Torino non è sbagliato schierare sia Musso che Sirigu, entrambi stanno facendo bene; in Sampdoria-Roma è meglio andare su altri portieri considerando le difese delle due squadre. Nei due posticipi si possono schierare sia Sepe sia Donnarumma, tra i due la scelta migliore è il rossonero. Infine nel ‘monday night’ la scelta può sembrare molto difficile, in caso di dubbi meglio schierare un portiere che da più garanzie.

Consigliati: Strakosha (Lazio); Meret (Napoli); Szczesny (Juventus); Handanovic (Inter); Olsen (Cagliari); Musso (Udinese); Sirigu (Torino); Sepe (Parma); Donnarumma (Milan).

Consigli Fantacalcio, difensori: Acerbi e Romagnoli garanzie



Consigli Fantacalcio. Passando al ruolo di difensore, in Lazio-Atalanta sul fronte biancoceleste è schierabile Acerbi, ottimo anche in nazionale ma sul fronte atalantino Hateboer si può schierare considerando che il difensore dei bergamaschi gioca più avanzato. Napoli-Verona è l’anticipo delle ore ore 18 e si possono schierare Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly ma l’opzione migliore è scegliere uno dei 3 avendo altre alternative in difesa. Passando a Juventus-Bologna il consigliato della gara dell’ ‘Allianz Stadium’ è Bonucci, preferibile all’olandese De Ligt. Sassuolo-Inter è in programma domenica alle ore 12.30, nei neroverdi è out Chiriches ma considerando le ultime gare degli emiliani è difficile consigliare qualcuno del Sassuolo, sul fronte nerazzurro out D’Ambrosio, pertanto il consigliato è Skriniar. Nelle gare delle ore 15 i consigliati di giornata sono: Ceppitelli che sta facendo molto bene con il Cagliari; Kolarov a Genova contro la Samp si può schierare considerando che il serbo è specialista sui calci di punizione ed è il rigorista dei giallorossi; in Udinese-Torino meglio andare sui difensori granata, dunque uno tra Izzo e N’Koulou si può schierare. In Parma-Genoa delle ore 18 la scelta migliore è il ducale Bruno Alves, mentre nel grifone difficile schierare qualcuno dopo l’infortunio di Criscito. Passando al posticipo serale Milan-Lecce, il prescelto è Romagnoli, reduce dal gol in nazionale contro il Liechtenstein ma occhio a Theo Hernandez. Nel ‘monday night’ si può schierare Cistana per le ‘rondinelle’, mentre nei viola uno tra Pezzella e Caceres.

Consigliati: Acerbi (Lazio); Hateboer (Atalanta); Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (Napoli); Bonucci (Juventus); Skriniar (Inter); Ceppitelli (Cagliari); Kolarov (Roma); Izzo o N’Koulou (Torino); Bruno Alves (Parma); Romagnoli e Theo Hernandez (Milan); Cistana (Brescia); Pezzella o Caceres (Fiorentina).

Consigli Fantacalcio, centrocampisti: Lazio-Atalanta gara da bonus?



Consigli Fantacalcio. Passando ai centrocampisti, qui possono arrivare i bonus per i nostri fantallenatori. In Lazio-Atalanta la scelta è piuttosto vasta, partendo dai biancocelesti si possono schierare sia Luis Alberto che Milinkovic, mentre nei bergamaschi Freuler, De Roon (a segno in questa stagione all’ Olimpico contro la Roma) e il ‘papu’ Gomez. In Napoli-Verona si può schierare Callejon tra i partenopei e Miguel Veloso negli scaligeri, considerando che il portoghese calcia le punizioni molto bene. Nell’ultimo anticipo del sabato, Juventus-Bologna, è da schierare Pjanic, reduce da due reti in nazionale. Nel ‘lunch match’ Sassuolo-Inter, nei neroverdi si può schierare Duncan, mentre nei nerazzurri Sensi è recuperato ma andrà in panchina, e in ottica Fantacalcio la scelta ricade su Barella. Passando alle gare delle ore 15, i consigliati di giornata sono: in Cagliari-Spal otimo schierare Nainggolan tra i sardi, mentre nei ferraresi ottima la scelta puntare su Kurtic; in Sampdoria-Roma sono da schierare Vieira tra i blucerchiati, mentre nei giallorossi si può puntare su Zaniolo ed infine in Udinese-Torino la scelta migliore ricade sul bianconero De Paul che ha appena rinnovato il contratto con i friulani. Nel posticipo delle ore 18 tra i ducali sono da schierare Kucka e Kulusevski, mentre nei liguri le scelte migliori sono Schone e Radovanovic. Nel posticipo serale delle ore 20.45 le scelte ricadono sui rossoneri Suso e Kessié; infine nel ‘monday night’ Brescia-Fiorentina si possono schierare sia Tonali che Romulo nei lombardi, mentre nei toscani considerando Chiesa in forte dubbio, Ribery non si può lasciare fuori.

Consigliati: Luis Alberto, Milinkovic (Lazio); Freuler, De Roon, Gomez (Atalanta); Callejon (Napoli); Miguel Veloso (Verona); Pjanic (Juventus); Duncan (Sassuolo); Barella (Inter); Nainggolan (Cagliari); Kurtic (Spal); Vieira (Sampdoria); Zaniolo (Roma); De Paul (Udinese); Kucka, Kulusevski (Parma); Schone, Radovanovic (Genoa); Suso, Kessié (Milan); Tonali, Romulo (Brescia); Ribery (Fiorentina).

Consigli Fantacalcio, attaccanti: CR 700 la scelta migliore



Consigli Fantacalcio. Lazio-Atalanta è una gara con una prospettiva di reti elevata, pertanto Immobile si deve schierare, mentre nei bergamaschi è out Zapata per infortunio, al suo posto verrà lanciato Muriel, il colombiano se lo avete acquistato nella vostra rosa fantacalcistica, schieratelo! Napoli-Verona è una gara molto complicata per quanto riguarda la scelta degli attaccanti, Ancelotti dovrebbe scegliere la strada del turnover in vista della Champions e dunque l’unico certo di partire dal 1’minuto è Insigne, negli scaligeri meglio lasciar perdere gli attaccanti. In Juventus-Bologna l’unica certezza è mister 700 reti in carriera, ossia Cristiano Ronaldo. In Sassuolo-Inter di domenica alle 12.30 si possono schierare sia Berardi (spesso a segno contro i nerazzurri) che Caputo, mentre nei nerazzurri occhio alla voglia di riscatto di Lukaku. Ecco le scelte migliori delle gare delle ore 15: in Cagliari-Spal sono schierabili sia Simeone che Petagna; in Sampdoria-Roma si va su Quagliarella e Kalinic (Dzeko è out); mentre in Udinese-Torino la certezza è il ‘gallo’ Belotti, in grande forma. In Parma-Genoa delle ore 18 si possono schierare Gervinho per i ducali e Kouamé per i liguri; in Milan-Lecce potrebbe ritornare a sparare il ‘pistolero’ Piatek. Infine in Brescia-Fiorentina sia Balotelli che Donnarumma si possono schierare, mentre nei viola l’attacco è composto da due ‘centrocampisti’.

Consigliati: Immobile (Lazio); Muriel (Atalanta); Insigne (Napoli); Ronaldo (Juventus); Berardi, Caputo (Sassuolo); Lukaku (Inter); Simeone (Cagliari); Petagna (Spal); Quagliarella (Sampdoria); Kalinic (Roma); Belotti (Torino); Gervinho (Parma); Kouamé (Genoa); Piatek (Milan); Balotelli, Donnarumma (Brescia).