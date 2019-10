Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 9.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 9.a giornata. Dopo la settimana di Coppe tra Champions League e di Europa League, ritorna il nostro campionato che in attesa del turno infrasettimanale della prossima settimana, apre con l’anticipo del venerdì. Il turno di campionato infatti si aprirà con l’anticipo del Bentegodi tra il Verona e il Sassuolo, 3 sono come al solito gli anticipi del sabato: Lecce-Juventus; Inter-Parma e Genoa-Brescia. Domenica il turno verrà aperto dall’anticipo delle ore 12.30 tra Bologna e Sampdoria, mentre alle ore 15 scenderanno in campo Atalanta-Udinese; Spal-Napoli e Torino-Cagliari. Alle ore 18 andrà in scena il big match di questa 9.a giornata, ovvero Roma-Napoli, mentre chiuderà il turno il posticipo domenicale delle ore 20.45 tra Fiorentina e Lazio. Dopo i consigli dell’ 8.a giornata, ecco i consigliati per il turno di campionato che si appresta a prendere il via.

Consigli Fantacalcio, portieri: Handanovic scelta migliore



Consigli Fantacalcio. Nell’anticipo del venerdì è difficile consigliare uno tra Silvestri e Consigli, ma se proprio siete in emergenza ed avete Silvestri nella vostra rosa, è preferibile schierare il portiere scaligero anziché il neroverde, reduce dai 4 gol subiti contro l’Inter. Negli anticipi del sabato le scelte migliori sono Szczesny, che se la vedrà al ‘Via del Mare’ di Lecce in un ambiente bollente, e Handanovic che avrà un impegno sulla carta abbordabile contro il Parma; mentre in Genoa-Brescia dopo la scoppola di Parma la scelta migliore è non schierare Radu, mentre per quanto concerne Joronen invece, nonostante venga dal +1 di imbattibilità è preferibile non schierarlo considerando la voglia di riscatto del ‘grifone’. In Bologna-Sampdoria delle ore 12.30 il prescelto è Skorupski, mentre è preferibile non schierare il sampdoriano Audero. Passando alle gare domenicali delle ore 15 si possono schierare Gollini, reduce dai cinque gol subiti in Champions contro il City, Meret, ottima prova per lui contro il Salisburgo in Champions, in Torino-Cagliari si possono schierare entrambi, sia Sirigu che Olsen. Passando a Roma-Milan delle ore 18 sia Pau Lopez che Donnarumma potrebbero subire almeno un gol, quindi in caso di alternative meglio non schierarli. In Fiorentina-Lazio si potrebbe optare su Dragowski, reduce dall’imbattibilità.

Consigliati: Silvestri (Verona); Szczesny (Juventus); Handanovic (Inter); Skorupski (Bologna); Gollini (Atalanta); Meret (Napoli); Sirigu (Torino); Olsen (Cagliari); Dragowski (Fiorentina).

Consigli Fantacalcio, difensori: Theo Hernandez in rampa di lancio



Consigli Fantacalcio. Per quanto concerne i difensori, è bene fare le scelte giuste anche in base al modulo da schierare. In Verona-Sassuolo sul fronte scaligero si può schierare uno tra Kumbulla, Faraoni e Brahmani, mentre nei neroverdi Peluso. Passando agli anticipi del sabato, in Lecce-Juventus si possono schierare Calderoni, reduce dal super gol a San Siro contro il Milan, e Bonucci; in Inter-Parma potrebbe esserci turnover in difesa dopo la partita di Champions contro il Dortmund e pertanto l’unico che dovrebbe giocare titolare è Godin, nel Parma si potrebbe schierare Gagliolo o Darmian; in Genoa-Brescia le scelte migliori sono Romero e Cistana ma occhio a Chancellor. Nel ‘lunch match’ si potrebbe schierare Danilo, reduce dal gol contro la Juventus. Passando ai match di domenica alle 15, i consigliati sono Toloi; Hateboer; Samir; Koulibaly; Izzo e Pisacane. In Roma-Milan si può schierare Kolarov tra i giallorossi, mentre nei rossoneri Theo Hernandez si sta facendo notare sulla corsia di competenza; nel posticipo di Firenze si può schierare uno tra Milenkovic e Pezzella nei viola, mentre nei biancocelesti la garanzia si chiama Acerbi.

Consigliati: Kumbulla/Faraoni/Brahmani (Verona); Calderoni (Lecce); Bonucci (Juventus); Godin (Inter); Gagliolo o Darmian (Parma); Romero (Genoa); Cistana, Chancellor (Brescia); Toloi, Hateboer (Atalanta); Samir (Udinese); Koulibaly (Napoli); Izzo (Torino); Pisacane (Cagliari); Kolarov (Roma); Theo Hernandez (Milan); Milenkovic o Pezzella (Fiorentina); Acerbi (Lazio).

Consigli Fantacalcio, centrocampisti: Ribery e Chiesa avanzati



Consigli Fantacalcio. A centrocampo arrivano i dubbi dei nostri Fantallenatori su chi schierare titolare. Nell’anticipo di venerdì i centrocampisti del Verona si possono schierare tutti e 3, ovvero Amrabat, Veloso e Lazovic; mentre nel Sassuolo il prescelto è Duncan. Passando ai match di sabato, in Lecce-Juventus si può schierare Mancosu nelle fila dei salentini, mentre nei bianconeri non si può rinunciare a Pjanic; in Inter-Parma dopo la prova in Champions sono assolutamente da schierare Brozovic e Barella, nei ducali occhio a Kucka e Kulusevski, entrambi in rete nel rotondo 5-1 del turno precedente contro il Genoa; infine nell’anticipo di ‘Marassi’ sono da schierare uno tra Schone e Radovanovic nei liguri con il primo in vantaggio; mentre nei lombardi occhio all’ ex Romulo. In Bologna-Sampdoria delle ore 12.30 si possono schierare Krejci e Soriano tra i felsinei; mentre nei blucerchiati uno tra Bertolacci e Jankto. I consigliati delle gare delle ore 15 sono: De Roon; Jajalo, De Paul; Kurtic; Zielinski; Rincon e Nainggolan. Nel posticipo delle ore 18 i consigliati sono Zaniolo e Veretout, considerando la forte emergenza per Fonseca; mentre nei rossoneri di Pioli si possono schierare Kessié, Calhanoglu e Paquetà. Infine nel posticipo Fiorentina-Lazio, le scelte migliori sono tra i viola Castrovilli, Ribery e Chiesa (sia il francese che il nazionale azzurro giocano avanzati); mentre nei laziali Luis Alberto e Milinkovic.

Consigliati: Amrabat, Veloso e Lazovic (Verona); Duncan (Sassuolo); Mancosu (Lecce); Pjanic (Juventus); Brozovic e Barella (Inter): Kucka e Kulusevski (Parma); Schone o Radovanovic (Genoa); Romulo (Brescia); De Roon (Atalanta); Jajalo e De Paul (Udinese); Kurtic (Spal); Zielinski (Napoli); Rincon (Torino) e Nainggolan (Cagliari); Zaniolo e Veretout (Roma); Kessié, Calhanoglu e Paquetà (Milan); Castrovilli, Ribery e Chiesa (Fiorentina); Luis Alberto e Milinkovic (Lazio).

Consigli Fantacalcio, attaccanti: Ronaldo riposa?



Consigli Fantacalcio. Nell’anticipo del venerdì ballotaggio Stepinski–Di Carmine con il polacco leggermente favorito, dunque è meglio schierare Caputo e Berardi tra i neroverdi. In Lecce-Juvertus si può schierare Babacar tra i salentini; mentre nei bianconeri potrebbe riposare Ronaldo con Higuain dal 1’minuto dopo la panchina in Champions. In Inter-Parma i consigliati sono Lautaro e Lukaku nei nerazzurri; nei ducali la certezza è Gervinho, out Inglese, mentre il protagonista del turno precedente, Cornelius, è in forte dubbio. In Genoa-Brescia occhio a Kouamé e Donnarumma, mentre Balotelli è in dubbio dal 1’minuto. Nel ‘lunch match’ sono schierabili Sansone per i felsinei e Quagliarella per i blucerchiati. Ecco i consigliati delle gare delle ore 15: Ilicic, Muriel; Okaka, Petagna; Insigne, Milik; Belotti; Joao Pedro o Simeone. In Roma-Milan i prescelti sono Dzeko e Piatek; mentre in Fiorentina-Lazio, considerando Ribery e Chiesa centrocampisti per il Fantacalcio e che giocano in attacco nei viola, la scelta ricade sul laziale Immobile.

Consigliati: Caputo, Berardi (Sassuolo); Babacar (Lecce); Higuain (Juventus); Lautaro, Lukaku (Inter); Gervinho (Parma); Kouamé (Genoa); Donnarumma (Brescia); Sansone (Bologna); Quagliarella (Sampdoria); Ilicic, Muriel (Atalanta); Okaka (Udinese), Petagna (Spal); Insigne, Milik (Napoli); Belotti (Torino); Joao Pedro o Simeone (Cagliari); Dzeko (Roma), Piatek (Milan); Immobile (Lazio).