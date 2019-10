Croazia-Ungheria streaming gratis e diretta tv Qualificazioni Euro 2020, dove vedere il match 10 ottobre

Croazia-Ungheria, una sfida da dentro o fuori per la qualificazione. Gli uomini di Dalic vogliono riscattarsi dopo il pareggio in terra azera dello scorso settembre che ha messo in bilico il primo posto nel girone. Il raggruppamento si sta rivelando molto equilibrato con 4 squadre in quattro punti e in corsa per l’approdo agli Europei del prossimo giugno. Ora i croati hanno l’occasione di mettere il punto sulla qualificazione nell’impegno casalingo contro i magiari allenati dall’italiano Marco Rossi. Nel precedente dello scorso marzo gli ungheresi hanno vinto 2-1 ribaltando il risultato dopo la rete iniziale di Rebic. Il match Croazia-Ungheria, valevole per la sesta giornata del gruppo E di qualificazione a Euro 2020, si gioca giovedì 10 ottobre alle ore 20.45 nello stadio Poljud di Spalato. Modric e compagni sono favoriti per il successo ma occhio agli ospiti che non hanno mai perso negli ultimi quattro precedenti ufficiali.

Dove vedere Croazia-Ungheria, diretta tv e streaming

Il match Croazia-Ungheria, valevole per le qualificazioni a Euro 2020, non sarà trasmesso in diretta tv sul territorio italiano. Si consiglia di consultare i siti stranieri per un’eventuale visione legale in streaming o seguire le dirette live in tempo reale presenti sul web. Il canale 20 di Mediaset trasmetterà in chiaro solo Olanda-Irlanda del Nord.