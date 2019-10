Delusione Napoli, per gli esperti la stagione è fallimentare

C’è tanta delusione a Napoli, dopo l’inaspettato pareggio col Genk, in Champions League nella seconda giornata del girone. Napoli, che nei 90 minuti ha preso 3 pali, ma non è risultato abbastanza brillante né convinto di voler portare a casa 3 punti, che sarebbero stati importantissimi per il seguito del cammino. Ora, gli azzurri, se la dovranno vedere con il Salisburgo, prima in Austria, poi al San Paolo. Squadra da non sottovalutare quella austriaca, capace di recuperare 3 gol al Liverpool, poi caduta 4-3 ad Anfield.

Ricordiamo che l’anno scorso agli ottavi, il Napoli rischiò un’incredibile rimonta per il passaggio ai quarti.

Azzurri a 4 punti, che guidano il girone, ma non dovranno perdere la guardia.

Intanto, c’è delusione in città, tra tifosi, pseudo esperti e giornalisti, che reputano, dopo un mese, quasi fallimentare la stagione di Carlo Ancelotti. 15 giorni fa era santificato, ora non gli si perdona più niente.

Al tecnico di Reggiolo, si critica soprattutto questo continuo turn-over e cambi di ruolo nei calciatori. Pesanti critiche a Lozano e Milik. E poi, anche l’esclusione di Insigne, che ha fatto un po’ rumore. Ancelotti, ha ammesso nel post partita che non l’aveva visto in condizione, e di comune accordo l’ha fatto riposare per l’importante partita di Torino, da vincere se si vuol restare nella scia-Scudetto e seguire Inter e Juventus che avranno lo scontro diretto a San Siro.