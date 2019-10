Estonia-Germania streaming e diretta tv, dove vedere qualificazioni Euro 2020 domenica 13 ottobre

Il pareggio in amichevole contro l’Argentina ha dato dei dati importanti al CT della Germania Low, che ora si appresta ad affrontare l’Estonia nelle qualificazioni a Euro 2020. L’impegno non sembra dei più impossibili per i tedeschi che sono in testa al Gruppo C con 12 punti, assieme a Irlanda del Nord e Olanda. Un gruppo equilibrato e che ci terrà tutti con il fiato sospeso fino all’ultima gara. Il match d’andata contro gli estoni fu vinto largamente dalla Germania con un rotondo 8-0 che è certamente un ottimo biglietto da visita di questa gara. L’uomo del momento per la squadra di Low è sicuramente Gnabry: il calciatore del Bayern Monaco sta disputando una stagione strepitosa avendo addirittura siglato un poker in Champions League, contro i vice campioni d’Europa del Tottenham. Nell’ultima gara contro l’Argentina, il bavarese è andato nuovamente in gol, confermandosi letale sotto porta. Altro osservato speciale è Havertz, anche lui in rete con gli argentini. Calcio d’inizio ore 20:45, domenica 13 ottobre.

Estonia-Germania streaming e diretta tv, dove vedere match domenica 13 ottobre

Il match di qualificazione a Euro 2020, Estonia-Germania, in programma domenica 14 ottobre alle ore 20:45, non sarà trasmesso da nessuna emittente televisiva italiana. Non è presente al momento nessuna copertura streaming per il match. Consigliamo di visualizzare i profili Twitter e Facebook di entrambe le nazionali per avere maggiori informazioni riguardo un’eventuale diretta streaming della partita.