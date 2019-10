Foggia-Casarano streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie D, dove vedere il match 20 ottobre

Foggia-Casarano, i padroni di casa inseguono la vetta. La squadra di Ninni Corda è reduce dal successo per 3-0 contro la Turris in Coppa Italia Serie D e vogliono riscattare il pareggio contro il Brindisi nell’ultimo turno di campionato che è costato il primo posto in classifica a discapito del Città di Fasano. L’obiettivo è riprendere la corsa nel match casalingo contro i leccesi. Gli ospiti allenati da De Candia hanno pareggiato 0-0 contro il Sorrento e occupano il settimo posto in graduatoria con 10 punti. Il match Foggia-Casarano, valevole per l’ottava giornata del girone H della Serie D 2019/20, si gioca domenica 20 ottobre alle ore 15 nello stadio Pino Zaccheria di Foggia. Non si registrano precedenti in gare ufficiali tra le due squadre.

Dove vedere Foggia-Casarano, diretta tv e streaming

Il match Foggia-Casarano sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. L’accordo con la Lega Nazionale Dilettanti è stato raggiunto ad inizio settembre e i tifosi così potranno vedere tutte le partite dei satanelli oltre che dell’intero palinsesto della Serie C. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season di Serie C più Foggia €54.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile ( Serie C più Foggia) €5.99.