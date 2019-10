Foggia-Turris streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa Italia Serie D 16 ottobre

Foggia-Turris, il big match di coppa vale la qualificazione agli ottavi. I padroni di casa sono reduci dal pareggio di campionato nel derby pugliese contro il Brindisi che è costato la vetta del girone H a favore del Fasano. Alla rete di Iadaresta ha risposto il gol di D’Ancora. Situazione analoga per i corallini che hanno pareggiato 2-2 in rimonta in terra sarda e hanno perso il primo posto del gruppo G a discapito del Latte Dolce. Ora c’è la coppa per riscattarsi e dare spazio alle seconde linee. Il match Foggia-Turris, valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie D, si gioca mercoledì 16 ottobre alle ore 18 nello stadio Pino Zaccheria della città pugliese. Nel turno precedente i satanelli hanno eliminato il Vastogirardi mentre i torresi hanno sconfitto il Sorrento ai calci di rigore. La formula del torneo prevede una partita unica con i rigori in caso di parità al termine dei novanta minuti. Sarà il primo incontro ufficiale tra le due squadre e c’è grande allerta in prefettura per l’alto rischio scontri a causa della rivalità tra le tifoserie.

Dove vedere Foggia-Turris, diretta tv e streaming

Il match Foggia-Turris di Coppa Italia Serie D non prevede copertura televisiva nè sarà trasmesso in streaming gratuito su qualche sito. Per gli appassionati si consiglia di consultare le pagine ufficiali dei due club per aggiornamenti o seguire la sfida sulle dirette in tempo reale previste da alcuni siti web.