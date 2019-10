Francia-Turchia streaming gratis e diretta tv qualificazioni Euro 2020, dove vedere il match 14 ottobre

Francia-Turchia, scontro dai risvolti politici. La squadra di Deschamps è reduce dal blitz di misura in terra islandese con una rete di Giroud su rigore e comanda il gruppo H con 18 punti proprio insieme ai turchi. Gli uomini di Gunes ha vinto un match importantissimo in casa contro l’Albania con il gol di Tosun al novantesimo che ha avvicinato sempre di più la qualificazione ai prossimi Europei. Ora si affrontano le prime due della classe in una sfida che si preannuncia ad alta tensione per lo scontro politico tra i due paesi dopo l’ attacco dell’esercito di Erdogan al Kurdistan. Il match Francia-Turchia, valevole per l’ottava giornata del gruppo H delle qualificazioni a Euro 2020, si gioca lunedì 14 ottobre alle ore 20.45 nello stadio Saint Denis di Parigi. L’arbitro designato per la sfida è il tedesco Felix Brych. L’ultimo precedente tra le due squadre dello scorso giugno ha visto la Turchia vincere in casa 2-0, mentre nei quattro scontri precedenti si registrano solo successi dei transalpini.

Dove vedere Francia-Turchia, diretta tv e streaming

Il match Francia-Turchia sarà trasmesso in diretta tv esclusa sul canale 20 visibile in chiaro sul digitale terrestre. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento di Aldo Serena. Per chi coloro che intendono seguire la sfida in streaming posso sintonizzarsi sul sito sportmediaset.it o scaricare la app.