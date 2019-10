E’ chiamato alla vittoria il Frosinone di Alessandro Nesta questa sera alle ore 21, affronterà il fanalino di coda Trapani, reduce da cinque sconfitte stagionali e da due pareggi consecutivi contro Entella e Empoli. L’impegno per il Frosinone non sarà dei più semplici data la voglia dei siciliani di risalire la china per tentare l’assalto alla salvezza. La squadra di Nesta si trova in zona play-out e il pareggio rimediato nell’ultima giornata contro la Cremonese, non può certo far piacere al tecnico romano. Un passo indietro rispetto all0importante – quanto sofferta – vittoria sul Livorno per 1-0. Il Frosinone è imbattuto da quattro gare, ma i pareggi sono troppi per e le vittorie troppo poche: solamente due da quando è iniziato questo campionato di Serie B 2019/20. Una sfida salva panchina per Nesta, il quale aveva lasciato Perugia con ben altre aspirazioni ma probabilmente,mente arrivato in una squadra non congeniale alle sue idee di calcio. Calcio d’inizio ore 21, mercoledì 30 ottobre.

Frosinone-Trapani streaming e diretta tv, dove vedere match Serie B mercoledì 30 ottobre

Il match valido per la 10a giornata di Serie B, Frosinone-Trapani, in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, emittente che mette a disposizione pure un’applicazione dedicata alle partite in streaming dove saranno più facili da raggiungere con il proprio smartphone, tablet o pc. Buona visione!