Galles-Croazia streaming gratis e diretta tv Canale 20, dove vedere qualificazioni Euro 2020 oggi 13 ottobre

Galles-Croazia, sfida da dentro o fuori per la qualificazione. La nazionale di Dalic è in cerca di un risultato positivo in terra britannica per ottenere il pass per gli Europei in programma nel giugno 2020. Modric e compagni hanno vinto l’ultima sfida casalinga contro l’Ungheria e comandano il proprio raggruppamento con 13 punti. Al contrario, i gallesi allenati da Giggs hanno pareggiato giovedì sera 1-1 contro la Slovacchia e con sette punti in classifica con una partita in meno hanno messo nel mirino il secondo posto in caso di vittoria. Il match Galles-Croazia, valevole per il girone E delle qualificazioni a Euro 2020, si gioca domenica 13 ottobre alle ore 20.45 nel Cardiff City Stadium della capitale gallese. L’ultimo precedente tra le due squadre risale allo scorso 8 giugno con il 2-1 per i croati che hanno vinto tutte le ultime quattro sfide ufficiali contro Bale e compagni.

Galles-Croazia, le probabili formazioni:

GALLES (4-2-3-1): Hennessey; Roberts, Rodon, Lockyer, Davies; Morrell, Allen; James, Ramsey, Bale; Moore.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Jedvaj, Vida, Lovren, Barisic; Rakitic, Kovacic, Modric; Perisic, Petkovic, Rebic

Dove vedere Galles-Croazia, diretta tv e streaming

Il match Galles-Croazia sarà trasmesso in diretta tv esclusa sul canale 20 visibile in chiaro sul digitale terrestre. La telecronaca sarà affidata a Callegari con il commento di Pagani. Per chi coloro che intendono seguire la sfida in streaming posso sintonizzarsi sul sito sportmediaset.it o scaricare la app.