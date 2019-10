NAPOLI-ATALANTA GASPERINI SUL MATCH – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domani contro il Napoli. Un match importantissimo per la classifica in chiave UEFA Champions League. Si prospetta sicuramente una grande battaglia, e i nerazzurri daranno tutto per portare a casa la vittoria. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le parole del mister di Grugliasco.

GASPERINI PRE NAPOLI-ATALANTA: “La partita di domani contro il Napoli sarà un match importantissimo, di grandissimo prestigio. Sappiamo perfettamente che le potenzialità del Napoli: insieme alla Juventus di Maurizio Sarri e all’Inter di Antonio Conte è una delle squadre più forti del campionato di Serie A. Match decisivo? Assolutamente no, il campionato è ancora lungo visto che siamo alla decima giornata, ma sicuramente importante per la classifica. Noi cercheremo di dare tutto per fare risultato. L’Atalanta ha i piedi ben piantati per terra. I complimenti ci fanno molto piacere, ma parlare di Scudetto mi sembra esagerato: il nostro obbiettivo è quello di riconfermare il nostro potenziale, stando costantemente nella parte alta della classifica. È un momento veramente eccezionale, in particolar modo per i tifosi nerazzurri. In termini tecnico tattici sono in dubbio sia Palomino che Masiello: l’allenamento di oggi in quel di Zingonia sarà decisivo per i convocati per domani.