L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro l’Udinese al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita fondamentale per i nerazzurri che vogliono consolidare il terzo posto in classifica: davanti a loro ci sono soltanto Juventus e Inter. Inoltre, bisogna riscattare la sconfitta contro il Manchester City di Guardiola: 5-1 con la rete orobica siglata da Ruslan Malinovskyi. Si prospetta una grande battaglia, nella quale i bianconeri sono alla ricerca di punti salvezza. Dal punto di vista del tifo, ci si ritroverà di fronte ad un tutto esaurito, con il popolo nerazzurro a sostenere fino alla fine la sua Dea. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le parole del mister grugliaschese Gian Piero Gasperini.

LE PAROLE DI GASPERINI PRE ATALANTA-UDINESE

MATCH IMPORTANTISSIMO PER LA CLASSIFICA – “Quando ti trovi in un contesto dove hai tante partite, non c’è tempo di pensare: serve agire e concentrarsi sulla successiva. Per fortuna abbiamo recuperato Kjaer e Palomino, ma forse Masiello non ci sarà. Papu? Sta bene ma è complicato, per tutti, mantenere sempre lo stesso ritmo. Nonostante ciò tutti stanno dando il massimo. Posta in palio molto alta e davanti al nostro pubblico daremo tutto per portare a casa la vittoria”.