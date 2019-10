Genoa-Brescia. Alle ore 20.45 di sabato 26 ottobre il Genoa del neo tecnico Thiago Motta riceve il Brescia di Eugenio Corini, match valido per la 9.a giornata del campionato di Serie A. Questo match verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Il ‘grifone’ attualmente occupa la 19.a posizione della classifica con appena 5 punti in classifica (1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte), punti raccolti in solo 8 giornate, il Genoa è reduce dal pesante K.O di Parma (sconfitta per 5-1), che ha portato all’esonero di Aurelio Andreazzoli, rimpiazzato in settimana dall’ ex calciatore rossoblù Thiago Motta, reduce dall’esperienza nelle giovanili del Psg. Le ‘rondinelle’, invece, stanno passando un momento leggermente migliore, occupano la 15.a posizione in classifica con 7 punti all’ attivo (2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte), Brescia reduce dal pareggio a reti bianche dell’ultimo turno contro la Fiorentina. Genoa-Brescia sarà arbitrata dal signor Rosario Abisso della sezione di Palermo, coaudiuvato dai signori Meli e Di Iorio, il quarto uomo sarà Pezzuto.

Genoa-Brescia, le probabili formazioni. QUI GENOA- Thiago Motta riparte dal 4-3-3 con Radu tra i pali; i due terzini saranno Biraschi e Pajac con Romero e Zapata al centro della difesa; in mezzo al campo spazio per Schone, Radovanovic e Lerager; il tridente sarà composto da Pandev, Pinamonti e Kouamè. QUI BRESCIA- Mister Corini risponderà con il 4-3-1-2 con Joronen in porta; Sabelli, Cistana, Chancellor e Martella comporranno la linea difensiva; a centrocampo spazio per Bisoli, Tonali e Zmrhal; Romulo agirà da trequartista alle spalle della coppia d’attacco composta da Donnarumma e Balotelli.

Genoa (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zapata, Pajac; Schone, Radovanovic, Lerager; Pandev, Pinamonti, Kouamè. All. Thiago Motta.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Romulo; Donnarumma, Balotelli. All. Corini.

Genoa-Brescia, come seguire il match in tv e streaming

Genoa-Brescia, info diretta tv e streaming. Questo anticipo della 9.a giornata del campionato di Serie A sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Dazn è visibile solo se si acquista il ticket di 9,99 € al mese.

Genoa-Brescia, i precedenti. Il bilancio dei confronti diretti tra queste due squadre é di nove precedenti in Serie A. Sette sono i successi del ‘grifone’, contro 1 pareggio ed 1 successo esterno dei lombardi. Nell’ultimo precedente del 17 aprile del 2011, netta vittoria del Genoa per 3-0.