Quando si parla di Germania-Argentina, i ricordi ci portano indietro nel tempo dove le due selezioni hanno dato vita a battaglie epiche nelle finali dei Mondiali e non solo. Le due nazionali però non stanno passando un bel momento. Gli argentini di Scaloni sono reduci da una Copa América deludente nonostante il terzo posto finale. Posizione di consolazione che vale poco o niente, ma che ha dato delle certezze al CT: Lautaro Martinez e Paulo Dybala. I due calciatori di Inter e Juventus stanno passando un ottimo momento, testimoniato nell’ultimo derby d’Italia. Terminato con la vittoria dei bianconeri per 2-1. I tedeschi invece sono ancora alle prese con l’allestimento di questa nuova è altalenante nazionale.

I nomi nuovi e su cui Klopp fa affidamento, sono i vari Havertz, Gnabry e Sule. A tenere banco sarà il dualismo Ter Stegen – Manuel Neuer. Lo stato di forma del portiere del Barcellona è straripante e le polemiche con il suo collega riguardo a un posto da titolare con i quattro volte campioni del mondo, si fanno sempre più accese. Insomma, le due compagini hanno ancora tanto lavoro da fare e questa amichevole in programma mercoledì 9 ottobre, darà senza dubbio dei dati importanti ai rispettivi allenatori. Calcio d’inizio mercoledì 9 ottobre, ore 20:45.

Germania-Argentina, streaming e diretta tv, dove vedere amichevole mercoledì 9 ottobre ore 20:45

L’amichevole Germania-Argentina, in programma mercoledì 9 ottobre alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset, Canale 20 del digitale terrestre. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming, la visione sarà disponibile su Mediaset Play. Buona visione!