Genk-Napoli, Uefa Youth League. Gli ‘azzurrini’ di Baronio cadono in Belgio 3-1 e ottengono la prima sconfitta in questa competizioni. I belgi passano in vantaggio al 51′ con Vandermeulen, raddoppia Cuypers al 55′; al 62′ arriva la rete del Napoli con Gaetano ma al 1° minuto di recupero Nemetch fissa il punteggio sul 3-1 finale. Primi 3 punti per il Genk che sale a 4 punti in classifica.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS GENK-NAPOLI, YOUTH LEAGUE

Genk-Napoli, Uefa Youth League. Alle ore 13 gli ‘azzurrini’ di Roberto Baronio saranno impegnati in trasferta contro i pari età del Genk per la 2.a giornata del Gruppo E della Uefa Youth League, alle ore 16 per questo girone scenderanno in campo il Liverpool e il Salisburgo. I belgi hanno incominciato il proprio cammino nella competizione pareggiando 1-1 in trasferta contro il Salisburgo, gli austriaci erano passati in vantaggio al 32′ del primo tempo con Adeyemi, poi è arrivato il pari belga all’80’ con un gol su calcio di rigore di Vandermeulen; anche il Napoli ha debuttato con un pareggio nel match contro il Liverpool, il match si è concluso con il punteggio di 1-1, i partenopei erano passati in vantaggio al 29′ con Mancino, ma nel finale all’ 86′ i baby ‘reds’ hanno pareggiato con un gol di Stewart. In questo Gruppo E di Uefa Youth League regna il perfetto equilibrio, infatti tutte le quattro squadre impegnate hanno 1 solo punto ed hanno lo stesso numero di gol fatti e gol subiti. I ragazzi di Baronio sono reduci dalla sconfitta nel campionato di Primavera 1 contro l’Inter, risultato di 0-1 per i nerazzurri di Madonna. Dopo 3 giornate di campionato gli ‘azzurrini’ sono in 9.a posizione con 3 punti (1 vittoria e 2 sconfitte), classifica comandata dal duo Atalanta-Inter con 9 punti.

Genk-Napoli, come seguire il match in tv e streaming

Genk-Napoli, info diretta tv e streaming. Genk-Napoli della Uefa Youth League sarà trasmesso in diretta sul canale 20 del digitale terrestre del in chiaro, la telecronaca del match sarà affidata a Gianluca Prudenti. Sarà possibile seguire il match anche in streaming su sportmediaset.it e sull’applicazione di Sportmediaset, alle ore 16 verrà trasmesso anche il match dell’altra italiana in campo, ovvero l’Inter impegnata a Barcellona. Inoltre questo match e tutti i match della Uefa Youth League saranno visibili sul sito della Uefa, Uefa.Tv.