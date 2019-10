Inter-Borussia Dortmund streaming e diretta tv Canale 20, dove vedere Youth League 23 ottobre. Mercoledì 23 ottobre alle ore 16.00 l’Inter U19 affronta il Borussia Dortmund U19 nel match di UEFA Youth League. Si gioca allo stadio Breda di San Giovanni. La squadra allenata da Armando Madonna proviene dalla strepitosa vittoria in casa del Barcellona nel match del secondo turno della fase a gironi e attualmente è al primo posto in classifica dopo due giornate con 6 punti all’attivo, a più tre dalla sfidante di oggi, il Borussia Dortmund. I gialloneri, così chiamati in Germania, invece, provengono dalla sconfitta in casa dello Slavia Praga per 1-0 e oggi sono obbligati a vincere per continuare nella striscia positiva degli ultimi due turni: 3 punti all’attivo e secondo posto in classifica nel girone F a pari proprio dello Slavia Praga. Arbitra l’incontro il serbo Danilo Grujić, IV uomo invece l’italiano Lorenzo Illuzzi. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire il match in diretta tv e streaming.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (- -): in attesa dei convocati



PROBABILE FORMAZIONE BORUSSIA DORTMUND (- -): in attesa dei convocati





Inter-Borussia Dortmund Youth League sarà trasmesso in diretta ESCLUSIVA SUL 20

Inter-Borussia Dortmund Youth League, dove vedere il match in tv e streaming

Il match Inter-Borussia Dortmund di Uefa Youth League sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv su Canale 20, canale digitale terrestre del gruppo Mediaset visibile in chiaro a partire dalle ore 15.50. La telecronaca è affidata a Raffaele Pappadà ed è possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming gratuito sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset, disponibile su tutti i dispositivi mobili abilitati. Il canale, inoltre, trasmetterà sempre nella stessa giornata, ma in differita alle ore 18.00 anche il match Salisburgo-Napoli che si è giocato alle ore 15.00.

La sfida valida per il girone F Inter-Borussia Dortmund sarà visibile, inoltre, anche in diretta streaming gratis sul sito ufficiale della UEFA Youth League a partire dalle ore 15.55 con tutti i dispositivi abilitati (PC, smartphone, tablet e televisioni) cliccando sul seguente link. Noi di SuperNews vi offriremo la cronaca testuale del match.