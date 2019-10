Inter-Borussia Dortmund streaming gratis e diretta tv Champions League, dove vedere il match 23 ottobre

Inter-Borussia Dortmund, i nerazzurri devono solo vincere. Gli uomini di Antonio Conte sono reduci dal successo pirotecnico contro il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato e inseguono ad un solo punto di distanza la Juventus capolista con 22 punti. Ora c’è l’impegno di coppa dove la qualificazione agli ottavi di finale è diventata complicata dopo il pareggio all’esordio contro lo Slavia Praga e la sconfitta contro il Barcellona. I gialloneri di Favre comandano il raggruppamento insieme ai blaugrana con quattro punti. Il match Inter-Borussia Dortmund, valevole per la terza giornata del gruppo F della Champions League 2019/20, si gioca mercoledì 23 ottobre alle ore 21 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. Nei quattro precedenti ufficiali tra le due squadre si registrano due successi dei nerazzurri, un pareggio e una vittoria dei tedeschi. L’arbitro designato per la sfida è il fischietto inglese Taylor.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-BORUSSIA DORTMUND

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lukaku, Lautaro. Allenatore, Conte.

Borussia Dortmund (4-3-3): Burki; Hakimi, Hummels, Akanji, Piszczek; Delaney, Witsel, Guerreiro; Reus, Brandt, Sancho. Allenatore, Favre.

Dove vedere Inter-Borussia Dortmund, diretta tv e streaming

Il match Inter-Borussia Dortmund sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.