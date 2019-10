Inter-Juventus Primavera 5-1 (video gol highlights): Mulattieri sugli scudi, nerazzurri a valanga

VERSO INTER-JUVENTUS PRIMAVERA

Domenica 6 ottobre, alle ore 10:00, andrà di scena il match valido per la quarta giornata del campionato Primavera 1 tra Inter-Juventus. Le due compagini si sfideranno allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, che ospita le partite interne del settore giovanile nerazzurro. I padroni di casa si avvicinano alla gara reduci da due vittorie nelle ultime due giornate di campionato. Infatti, i ragazzi di Armando Madonna hanno vinto per 1-0 sia contro la Fiorentina in casa, sia contro il Napoli in trasferta. Inoltre, l’Inter Primavera ha ottenuto una prestigiosa vittoria anche in Youth League, superando per 3-0 i pari età del Barcellona. La Juventus Primavera, invece, si avvicina al match reduce da due pesanti sconfitte in campionato. I bianconeri hanno perso per 5-0 in trasferta contro l’Atalanta ed hanno perso per 2-0 in casa contro il Cagliari. Tuttavia, i ragazzi della Juventus hanno vinto in Youth League per 4-1 contro i pari età del Bayer Leverkusen.

INTER-JUVENTUS PRIMAVERA: STREAMING E DIRETTA TV

Inter-Juventus Primavera in programma domenica 6 ottobre alle ore 10:00 sarà visibile in chiaro e in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Sarà possibile seguire il match anche in streaming su pc, tablet e qualsiasi altro dispositivo elettronico, collegandosi al sito ufficiale del canale tv Sportitalia.