Inter-Juventus: Probabili formazioni

Inter-Juventus una partita che arriva sicuramente in un ottimo momento per le due squadre.

L’Inter si presenta alla partita con due punti di vantaggio sui bianconeri, fatto che non accadeva ormai da qualche stagione, e dopo l’ottima prestazione al Camp Nou contro il Barcellona, sottolineata anche dal fenomeno argentino Leo Messi durante l’intervista, si presenta alla partita con tutte le motivazioni e consapevolezze di poterla vincere.

Chiaramente nonostante tutto la Juventus rimane la favorita, pronta a cogliere la grande occasione che la vedrebbe balzare in testa del campionato in caso di successo a San Siro.

Entrambe le squadre sono in forma e arrivano da un eccellente inizio di campionato. Insomma una partita aperta ad ogni tipo di risultato e imprevedibile fino all’ultimo, che speriamo non deluda le aspettative.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku

Ballottaggi: Barella 55% – Vecino 45%; Martinez 55% – Politano 45%

Indisponibili: –

Squalificati: Sanchez

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo

Ballottaggi: Khedira 60% – Rabiot 40%; Dybala 55% – Higuain 45%

Indisponibili: Douglas Costa, Chiellini, De Sciglio, Danilo

Squalificati: –