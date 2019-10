Inter – Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 6 Ottobre

La 7 giornata di campionato si chiude con Inter – Juventus, il big match tra Conte e Sarri: ecco come vedere il match in diretta live e streaming gratis.

La settima giornata di campionato si chiuderà con il Derby d’Italia tra Inter e Juventus in una sfida che promette grande spettacolo. Sarà una sfida speciale soprattutto per Antonio Conte: il tecnico dei nerazzurri riaffronterà la sua ex squadra per la prima volta dopo aver dato le dimissioni 5 anni fa ed ha voglia di portare a casa una vittoria per allungare sui bianconeri in classifica. Conte si affiderà al suo ormai consolidato 3-5-2 con la difesa che sarà guidata da Skriniar – De Vrij – Godin: il tecnico potrebbe affidarsi alla coppia L.Martinez-Lukaku in avanti per sfidare la Juventus con Sensi e Barella come mezz’ali al fianco di Brozovic in regia. D’Ambrosio può vincere il ballottaggio con Candreva ed agire sulla destra, mentre dall’altra parte dovrebbe esserci Asamoah. Juve con la coppia Higuain-Ronaldo avanti, sostenuti da Ramsey che dovrebbe tornare a comporre il trio offensivo dopo il riposo in Champions. Cuadrado dovrebbe agire sulla destra, vista l’indisponibilità di Danilo e De Sciglio con Alex Sandro dalla parte opposta.

Il match si prospetta spettacolare e sarà visibile per tutti gli abbonati sulla piattaforma Sky sui canale 201 ( Sky Sport Uno) e Sky Sport Serie A. Per gli abbonati Sky, inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sulla piattaforma SkyGo che permette di vedere la sfida tra Inter e Juve anche col proprio smartphone.