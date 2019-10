Inter-Milan Serie A Femminile streaming gratis e diretta tv Sky, dove vedere il match 13 ottobre ore 15. I campionati di calcio sono fermi per la sosta delle Nazionali, ma non mancheranno nel weekend in arrivo gli appuntamenti da seguire per tutti i calciofili. Tra questi c’è un evento destinato a entrare nella storia del calcio italiano: il primo derby femminile in Serie A tra Inter e Milan. Va ricordato che in un primo momento si era ipotizzato di giocare la gara a San Siro, ma l’idea è poi tramontata a causa di alcuni lavori che si stanno svolgendo dell’impianto e si è così optato per lo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire Inter-Milan Serie A Femminile in diretta tv e streaming gratis su Sky Sport Serie A.

Dove vedere Inter-Milan Serie A Femminile su Sky, diretta tv e streaming

Il derby femminile tra Inter e Milan è in programma domenica 13 ottobre alle ore 15.00. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv, in alta definizione ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (ch. 202 SAT e ch.473 DTT). La pay Tv, che da questa stagione dedica ancora più spazio al calcio femminile, ha predisposto anche studi pre e post partita in onda su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A condotti da Alessia Tarquinio con ospiti Giancarlo Padovan e Carolina Morace. La telecronaca del derby è affidata a Gaia Brunelli, mentre Martina Angelini sarà al suo fianco per il commento tecnico.

Chi non avesse la possibilità di stare davanti al piccolo schermo potrà, come di consueto, usufruire anche di SkyGo, il servizio che riproduce anche in mobilità i contenuti a cui si è aderito senza alcun costo aggiuntivo su PC, smartphone e tablet.