Inter-Parma streaming gratis e diretta tv Serie A, dove vedere il match 26 ottobre

Inter-Parma, i nerazzurri a caccia della Juventus. Gli uomini di Antonio Conte sono reduci dall’importantissimo successo in coppa contro il Borussia Dortmund che ha riaperto i giochi per la qualificazione agli ottavi di finale. In campionato i nerazzurri inseguono la Juventus ad un solo punto di distanza e hanno totalizzato 21 punti in otto giornate. Ora c’è l’impegno contro i ducali da non sottovalutare dal momento che la squadra di D’Aversa ha vinto 5-1 contro il Genoa nell’ultimo turno ed occupa l’ottavo posto in classifica. Il match Inter-Parma, valevole per la nona giornata della Serie A 2019/20, si gioca sabato 26 ottobre alle ore 20.45 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. Nei 40 precedenti in gare ufficiali tra le due squadre si registrano 20 successi dei nerazzurri, 14 pareggi e 16 vittorie dei ducali.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-PARMA

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Dove vedere Inter-Parma, diretta tv e streaming

Il match Inter-Parma sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A HD e Sky Calcio 1 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.