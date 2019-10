Intervista postuma a Pietro Mennea sui mondiali fallimentari azzurri a Doha

Caro Pietro,

cosa pensa di questi ultimi mondiali di atletica?

Mennea : penso che dovremmo riflettere, tenere un profilo bassissimo e ricordarci sempre del passato glorioso che abbiamo avuto nell’atletica leggera.

Cosa ci manca caro Pietro?

Mennea: manca tutto: dalla programmazione alla fame di vittorie dei nostri stessi atleti, che salvo rare eccezioni fanno fatica ad emergere a livello internazionale.

Nel nuoto si investe e si programma ed i risultati si vedono,mentre nella nostra amata atletica leggera si lascia l’iniziativa al singolo, che spesso è costretto ad inventarsi una strada tutta nuova e sperimentale per cercare di fare risultato .

Cosa pensi del risultato finale del medagliere?

Mennea :Penso che una sola medaglia di bronzo su oltre 100 medaglie assegnate nelle 34 discipline per una nazione di oltre 60milioni di abitanti, scusatemi se sono crudele è un fallimento totale.

Comunque è lodevole il bronzo della Giorgi nella 50km di marcia femminile, poiché è maturata in condizioni climatiche proibitive e solo il Padre Eterno va ringraziato che nelle gare su strada nessun atleta ci abbia lasciato le penne!

Cosa farebbe se fosse ancora in vita?

Mennea :bhe, sapete come la penso, mi allenerei il doppio di quanto non si faccia adesso e soprattutto focalizzerei l’obbiettivo principale senza spremermi in gare inutili, che spesso possono portare ad infortuni o a carichi di allenamenti ridotti.

Nonostante tutto cosa salverebbe di questa ultima spedizione in Qatar?

Mennea: sicuramente dalla velocità sono venute buone risposte,ed il settimo posto di Tortu è senza dubbio una buona base da cui partire per le prossime competizioni.Poi premio la staffetta femminile della 4×100 che mi ha davvero stupito e sono certo che migliorerà ancora.

Per quanto riguarda quella maschile il 38 sec. e 11 mil. seppur record italiano ,in finale, sarebbe valso l’ottavo posto e quindi non proprio il massimo, e da loro che mi aspetto molto ma molto di più con Jacobs e Tortu a fare da trascinatori per tutto il movimento del nostro paese.

La Bogliolo in prospettiva avrà sicuramente ampi margini di crescita e confido nella sua grandissima voglia di arrivare in alto.La mezza delusione forse è stata la 4×400 maschile, dove dopo una semifinale entusiasmante soprattutto con la frazione di Davide Re, mi aspettavo un record di 3minuti netti,ma inspiegabilmente, il giorno della finale, venivano invertiti gli atleti della stessa con Re primo staffettista. Salvo decisamente il 12mo posto in maratona dell’azzurro Rachik e il nuovo record italiano sui 10 km di Yeman Crippa(entrambi nei prossimi anni ci regaleranno tante di quelle gioie che dovremmo solo che ringraziarli);sono mancate le medaglie del salto in alto di Tamberi,della Trost e della Vallortigara e non capisco il loro passo falso, devono avere più fame e grinta.

Come immagina il futuro della ns.atletica?

Mennea :stando a questi ultimi mondiali, sono preoccupato,ma allo stesso tempo stanno crescendo giovani allievi e juniores di valore assoluto e senza citarne alcuno riconosco la bontà del lavoro dei nostri tecnici, quindi per vedere un miglioramento evidente, non ci resta che attendere almeno un lustro con la speranza che i nostri azzurrini non si perdano dietro ai falsi miti del denaro e della fama ,esortandoli ad impegnarsi sempre di più perché essere atleti professionisti è una cosa che solo poche persone possono permettersi in Italia .

In definitiva come ci vede da lassù?

Mennea :vedo che la nazione di Berruti,Fiasconaro,Mori,Mennea,Bordin ,Baldini,Sara Simeoni,Cova,Damilano,Sidoti,Fiona May,Panetta,Antibo,e mi scuso se non li cito tutti, non può ridursi così con sole 2 medaglie conquistate negli ultimi 2 mondiali e quindi di invertire la rotta, investire tipo come si fa nei college americani perché lo sport è vita e migliora la vita di tutti i cittadini del mondo. Giusto per tirarmela un po’ bonariamente e scherzosamente, io, Pietro Mennea di Barletta, ho vinto tutto senza nemmeno una pista a mia disposizione e solo con la mia forza interiore sono riuscito ad ottenere i record che voi tutti sapete,e rimpiango di non aver avuto tutte le tecnologie e metodologie moderne di training, altrimenti nemmeno Bolt mi avrebbe mai visto.