Irlanda-Italia Under 21, streaming gratis e Diretta TV

Dopo la vittoria all’esordio (5-0 facile al Lussemburgo), il cammino verso l’Europeo 2021 della nuova Under 21 affidata a Paolo Nicolato prosegue con una doppia trasferta, prima in Irlanda poi in Armenia.

Questa sera, alle 21.05 gli azzurrini affrontano la Repubblica d’Irlanda al Tallaght Stadium di Dublino: non sarà una gara semplice per la formazione di Nicolato.

Ecco un estratto delle dichiarazioni principali del ct Nicolato: “Sarà una gara dura perchè l’Irlanda ha buoni giocatori, che stanno facendo bene. Ma anche noi vogliamo fare la nostra partita e cercare di vincere”, che prosegue “Sarà un grande momento di confronto per noi, che abbiamo appena iniziato la nostra avventura, un confronto con una realtà molto diversa, ben radicata che lavora insieme da marzo scorso, e che dunque sarà importante per la nostra crescita”.

Nicolato comunque appare fiducioso: “Ho trovato i ragazzi bene, con un buono spirito. Sono volenterosi, poi il campo ci dirà qualcosa in più. Li ho visti tutti in forma, sono ragazzi di qualità, e questo mi gratifica molto. Sarà impossibile metterli in campo tutti insieme, ma allo stesso tempo so che tutti potranno essere utili. L’importante è essere umili ed ambiziosi. Abbiamo il test più impegnativo da affrontare in questo momento, siamo fiduciosi e speriamo di fare una buona gara, di mostrare carattere perchè, oltre alla qualità, ci vuole anche quello”.

Ecco dove vedere in diretta tv e straming Irlanda-Italia Under 21

Irlanda-Italia under 21 ore 21.05 il 10/10/2019

Diretta Tv: Rai 3

Diretta streaming: Rai Play