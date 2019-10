Sarà una partita decisiva per le sorti del Gruppo H quella tra Islanda e Francia. Gli islandesi sono a tre punti soltanto dai francesi che occupano la prima posizione con 15 punti, assieme alla Turchia. L’Islanda di Sigurdsson è reduce da una pesante sconfitta contro l’Albania, che si impose in patria per 4-2. Una sconfitta cocente quanto inaspettata e che arriva prima del difficilissimo incontro con i francesi, i quali non potranno schierare il talento del PSG, Kylian Mbappé. L’attaccante campione del mondo è alle prese con dei fastidiosi infortuni muscolari che ne stanno minando il rendimento stagionale. Deschamps dunque si affiderà all’estro di Griezmann, in seria difficoltà di ambientamento nel Barcellona. Le petit diable infatti non sta convincendo in blaugrana e la stampa catalana sta pensando seriamente di cedere il calciatore anzitempo per arrivare a Neymar. Calciatore più adatto al 4-3-3 del Barcellona. La sfida con l’Islanda sarà dunque determinante anche per l’ex Atlético Madrid, determinato a ritornare ai suoi livelli il prima possibile. Calcio d’inizio ore 20:45 venerdì 11 ottobre.

Islanda-Francia streaming e diretta tv, dove vedere qualificazioni Euro 2020 venerdì 11 ottobre

Il match di qualificazione agli Europei 2020, Islanda-Francia, in programma venerdì 11 ottobre, non sarà disponibile in diretta tv in Italia. Neanche la diretta streaming sarà disponibile sul nostro territorio. Consigliamo di seguire i profili ufficiali Facebook di entrambe le nazionali, oppure di consultare i siti web delle televisioni francesi e islandesi, le quali potrebbero trasmettere in streaming il match. Qualora ci fossero delle novità per diretta tv e streaming italiana, la redazione di SuperNews ve lo comunicherà tempestivamente.