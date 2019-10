Juve Stabia-Pordenone streaming gratis Dazn e diretta tv Serie B, 19 ottobre dalle 15. Sfida ad alto livello nell’ 8° giornata del campionato di Serie BKT con un match che vede contrapposte due squadre: da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla vittoria esterna in casa del Trapani (1-2) nell’ultima giornata di campionato prima della sosta ed attualmente occupano l’ultima posizione in classifica con appena 4 punti; dall’altra parte, invece, ci sono i friulani, reduci anche loro dalla vittoria in casa contro l’Empoli di Bucchi per 2-0 ed in classifica occupano l’undicesima posizione con 11 punti. Arbitra l’incontro il sign. Eugenio Abbattista di Bari. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire la sfida in diretta tv e streaming gratis.

Per mister Caserta sarà ancora 4-3-3, lo stesso che ha battuto il Trapani: Russo tra i pali; in difesa nonostante i recuperi di Tonucci e Allievi, Mezavilla resta il favorito per fare coppia con Troest; a centrocampo confermati Calò e Mallamo laterali, con Cakvano regista; in attacco Cissè rientra dalla squalifica ma Forte è favorito per la maglia da titolare insieme a Bifulco.

PROBABILE FORMAZIONE JUVE STABIA (4-3-3): Russo; Vitiello, Troest, Mezavilla, Germoni; Calò, Calvano, Mallamo; Bifulco, Canotto, Forte. All.: Caserta

Due dubbi per Tesser per quanto riguarda il suo Pordenone. Probabile quindi il 4-3-1-2: Chiaretti e Pobega si portano dietro problemi al ginocchio, restano in dubbio per la sfida contro le vespe, il trequartista peraltro ha appena scontato la squalifica. Pronto Gavazzi in caso di forfait. Per il resto formazione simile a quella che ha battuto l’Empoli.

PROBABILE FORMAZIONE PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Bassoli, De Agostini; Mazzocco, Burrai, Zammarini; Misuraca; Monachello, Strizzolo. All.: Tesser

Juve Stabia-Pordenone, info diretta tv e streaming gratis Dazn

La telecronaca della partita – dalle 15.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Raffaele Pappadà; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Bruno Palermo. Pre (dalle 14.50) e post partita in diretta dal Romeo Menti di Castellamare di Stabia con Bruno Palermo.

La sfida del Romeo Menti di Castellamare di Stabia sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. Juve Stabia-Pordenone su Dazn sarà visibile nelle seguenti modalità: Smart TV (modelli Samsung Tizen TV, Android TV, LG Web OS TV); su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV oppure utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox One; su smartphone, tablet e pc Android e iOS e infine sul sito dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. Ovviamente sarà possibile vedere Juve Stabia-Pordenone in streaming live su DAZN solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento. Ricordiamo, inoltre, che per i nuovi abbonati il primo mese di Dazn è totalmente gratuito.