JUVENTUS-BOLOGNA FORMAZIONI: CONSOLIDARE IL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA – La Juventus di Maurizio Sarri è ritornata al primo posto in classifica e l’obbiettivo è quello di consolidare il primato italiano. Decisiva la vittoria contro l’Inter di Antonio Conte per compiere il sorpasso, ma allo stesso tempo bisogna rimanere concentrati sotto tutti i punti di vista per portare a casa il nono scudetto consecutivo. Per il ritorno del campionato i bianconeri ospitano il Bologna: squadra temibile e alla ricerca di una vittoria nonostante il calo nelle ultime giornate. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e andiamo ad analizzare le formazioni di Juventus-Bologna.

JUVENTUS-BOLOGNA FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

Padroni di casa intenzionati a vincere con un classico 4-3-1-2 con Ramsey a sostegno delle due punte Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo; Khedira, Pjanic e Matuidi saranno in mediana a dare appoggio sia in attacco che in difesa. Chiavi della retroguardia affidate al Bonucci e De ligt. Per quanto riguarda il Bologna 4-2-3-1 con Orsolini, Soriano e Sansone a supporto dell’unica punta Palacio. Dzemaili e Poli avranno il compito di far bene in mediana.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.