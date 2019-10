Juventus-Bologna, polemiche per le decisioni di Irrati. Ziliani su Twitter: “La Serie A è una barzelletta”

Juventus-Bologna, Irrati non chiama il Var e Ziliani si scatena su Twitter. I bianconeri hanno sconfitto 2-1 la squadra di Mihajlovic con le reti di Cristiano Ronaldo e Pjanic ma alcune decisioni arbitrali hanno suscitato numerose polemiche nel post partita. Nel mirino delle critiche sono finiti il secondo gol della Juventus, probabilmente viziato da una spinta del calciatore bosniaco, e la mancata chiamata del VAR per rivedere un presunto fallo di mano di De Ligt a nove minuti dalla fine del match. Paolo Ziliani, sempre molto attivo sui social, non ha preso bene la direzione di gara del fischietto toscano e si è lasciato andare ad una serie di tweet come: “Top player sottovalutati: #Irrati”, “Scusate, dove sarebbe il tocco di piede di #DeLigt? Risparmiateci almeno le bugie. #JuventusBologna” e “IMPRESE IMPOSSIBILI. Spiegare che il gol di Kalinic in Roma-Cagliari era da annullare ma quello di #Pjanic in #JuventusBologna no.

(La serie A è una barzelletta)”.

“La Serie A è una barzelletta”, il tweet di Ziliani scalda i followers. Il commento del giornalista sportivo sulle decisioni arbitrali di Irrati ha diviso gli utenti. I tifosi della Juventus non l’hanno presa bene e si sono lasciati andare a commenti contro Ziliani per l’ennesima critica al club bianconero. Tuttavia, in molti si sono ritrovati nella sua frase emblematica e gli hanno dato ragione con tweet come “Ma tu caro Paolo vuoi paragonare una squadra come la Roma con la Juve? Ti sei dimenticato la storia che ha? Ronaldo-Iuliano, Pjanic Inter-Juve, Gol Muntari, Bonucci contro Bernardeschi fallo per la Juve

Ma di cosa parliamo? SONO LO SCHIFO DEL CALCIO MONDIALE!”.