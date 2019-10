Juventus e Pogba più vicini, la chiave potrebbe essere Rugani?

Il ritorno di Paul Pogba nella Juventus potrebbe materializzarsi già a partire da gennaio, quando riaprirà nuovamente il calciomercato invernale. Il contratto che lega il francese al Manchester United scadrà nel 2021, ma la situazione della squadra inglese è pessima, addirittura a due punti dalla zona retrocessione. Una situazione insostenibile e proprio per questo, il campione del mondo 2018 non ha avrebbe intenzione di proseguire nel progetto dei Red Devils che da quando è arrivato Paul, non è mai decollato.

Secondo Tuttosport, i bianconeri avrebbero delle contropartite tecniche da offrire al Manchester United che sono Mandzukic ed Emre Can. Senza dimenticare i vari Rugani, Perin e Pjaca. Sulla carta, nessuno di questi giocatori soddisferebbe le pretese, anche se gli inglesi potrebbero puntare molto su Daniele Rugani. Il centrale difensivo potrebbe far coppia con Harry Maguire, formando un due di tutto rispetto. Infatti, Solskjaer vuole risolvere i problemi che stanno affliggendo il reparto difensivo che nonostante l’arrivo di Maguire – pagato 88 milioni – non sono stati risolti definitivamente. La squadra inglese continua a incassare gol e sconfitte e ciò sta pesando molto in casa United, date le grosse cifre sborsare per allestire una squadra degna di nota ma che fatica a esprimersi. Il ritorno in campo del francese dall’infortunio è atteso con trepidazione. Potrebbero essere le sue ultime partite in maglia Red Devils.