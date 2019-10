Kazakistan-Belgio streaming gratis e diretta tv qualificazioni Euro 2020, dove vedere il match 13 ottobre

Kazakistan-Belgio, i diavoli rossi in cerca dell’ottava vittoria consecutiva. La nazionale di Martinez è reduce dal 9-0 casalingo di giovedì sera con il quale ha asfaltato la malcapitata San Marino ed ha conquistato la matematica qualificazione agli Europei che si disputeranno nel giugno 2020. Lukaku e compagni hanno avuto un ruolo di marcia incredibile con sette vittorie su sette caratterizzate da 28 reti segnate e solo una subita. Al contrario, i padroni di casa hanno perso 1-2 la sfida in casa contro Cipro facendosi rimontare il vantaggio iniziale. Il cammino della nazionale di Bilek ha portato in dote fino a questo momento sette punti con due vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. I kazaki vorranno ben figurare davanti ai propri tifosi, mentre il commissario tecnico belga ha intenzione di affidarsi ad un largo turnover lasciando a casa tra gli altri Lukaku. Il match Kazakistan-Belgio, valevole per l’ottava del girone I delle qualificazioni a Euro 2020, si gioca domenica 13 ottobre alle ore 15 nell’Astana Arena della capitale kazaka. Nei cinque precedenti tra le due squadre si registrano tre vittorie dei belghi e due pareggi.

Dove vedere Kazakistan-Belgio, diretta tv e streaming

Il match Kazakistan-Belgio non sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming sul territorio italiano. Per gli appassionati che intendono seguire la sfida si consiglia di consultare le dirette live in tempo reale presenti sul web.