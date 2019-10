La maglia verde dell’Italia, non piace né a Mancini né ai tifosi

Sabato sera all’Olimpico di Roma, la Nazionale Italiana di Roberto Mancini, avrà la possibilità con 3 partite di anticipo di potersi qualificare agli Europei itinerari 2020, contro la Grecia. Un ottimo risultato, anche perché il tecnico potrà valutare nuovi calciatori, giovani prospettive del calcio italiano, per far bella figura alla competizione continentale, sperando che la prima gara di inaugurazione, che sarà a Roma, possa ospitare proprio gli azzurri. Azzurri? non proprio. Sabato sera, infatti, l’Italia, giocherà con la maglia verde! Sì, verde.

La Nazionale giocò una gara contro l’Argentina nel 1954, sempre a Roma, per un riferimento ai giovani, alle speranze, ed al periodo storico del Rinascimento. Ma onestamente, a chi piace la maglia verde, per la storica maglia azzurra? sappiamo che sarà solo in questa occasione, ma la Nazionale è azzurra, nei cuori e negli occhi dei tifosi. Anche Roberto Mancini, nella prima conferenza stampa, ha ammesso: “Quale preferisco? tra le due la maglia azzurra. l’Italia è azzurra”. Sui social polemiche, e preferenze per la casacca azzurra, che ha conquistato 4 Mondiali ed un Europeo.

In un’altra occasione nel 2011, per la ricorrenza dei 100 anni della Figc, l’Italia giocò con una maglia azzurro sbiadito e calzettoni marrone, anche per richiamare il periodo storico che si viveva all’epoca.

Dopo aver provato il verde-Messico, ridateci l’Azzurro Italia.