La nazionale di calcio femminile incanta Palermo

Ieri 8 Ottobre si è disputata la partita di nazionale calcio femminile femminile Italia – Bosnia, valida per la squalificazione agli europei 2021. Le azzurre hanno dominano totalmente la partita, davanti a poco publico, per una partita del genere, ma che fa sentire il calore alla squadra, che da spettacolo, convince e diverte. L’ Italia parte bene e al 3° trova il gol con Girelli che da sola in area grazie al assist di Rosucci davanti al portiere non sbaglia e manda la palla in rete. L’ altro gol lo abbiamo al 28° con Giugliano che anche lei sola davanti al portiere tira al volo e segna il gol che blocca il risultato sul 2-0. Il resto della partita ci sono molte azioni da parte delle azzurre non concluse in rete, un po per sfortuna, un po perchè la squadra avversaria non si muoveva dalla propia aria, un po per bravura del portiere avversario. Il publico non smette di incitare le ragazze, e loro tentano in tutti I modi di accontentarli e superare il muro bosniaco. I minuti passano ma il risultato non cambia, e davanti a cinquemila spettatori allo stadio Renzo Barbera di Palermo, l’ Italia stacca il lascia passare in un match importantissimo per proseguire il girone per I prossimi europei.