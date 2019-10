LAZIO-ATALANTA BIGLIETTI: SI AVVICINA IL MATCH – L’Atalanta di Gasperini è pienamente concentrata nonostante la pausa per le nazionali. Certo, si è al terzo posto in classifica (con il miglior attacco della Serie A) ma c’è il bisogno di avere i piedi per terra. La prossima partita è contro la Lazio: squadra tosta ma soprattutto in piena lotta per l’Europa. In termini tecnici c’è ancora tutto il tempo, ma per quanto concerne i biglietti assolutamente no: in particolar modo sul settore ospiti dello stadio Olimpico di Roma. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e proviamo ad analizzare al dettaglio questo contesto.

LAZIO ATALANTA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE

LAZIO-ATALANTA BIGLIETTI / SETTORE OSPITI – Alle ore 12 di venerdì 11 ottobre, i tifosi che vorranno partecipare al match nel settore ospiti potranno acquistare i biglietti per Lazio-Atalanta. Esso sarà l’ultima partita prima della partita di UEFA Champions League contro il Manchester City in Inghilterra. Il prezzo del biglietto per la sfida contro i laziali è di circa € 20 fino alle ore 19 di venerdì 18 ottobre. L’acquisto potrà essere effettuato anche online (attraverso il circuito Listicket Tickeone), contando anche delle varie ricevitorie a Bergamo e provincia. Staremo a vedere nei prossimi giorni quanti acquisteranno il biglietto per il match di Roma.